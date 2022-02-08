https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-قرش-تهاجم-شابة-في-خليج-ويلي-غرب-أستراليا-1058186470.html

سمكة قرش تهاجم شابة في خليج ويلي غرب أستراليا

سمكة قرش تهاجم شابة في خليج ويلي غرب أستراليا

تتوالى حوادث هجوم أسماك القرش على البشر في أستراليا، وكان آخرها هجوم سمكة قرش على شابة تسبح في خليج ويلي غرب أستراليا، صباح الأحد الماضي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

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أفادت وكالة "9news" الأسترالية، عن إصابة الشابة البالغة من العمر 20 عاما بجروح خطيرة بعد أن هاجمتها سمكة القرش في Kelp Beds في Esperance، على بعد حوالي 700 كم جنوب شرقي بيرث.وكانت طائرة مسيرة قد قامت بتصوير سمكة القرش التي يبلغ طولها 3 أمتار بعد نصف ساعة فقط من الحادثة، مختبئة في المياه الصافية لخليج ويلي.وقال مرتادو الشواطئ إن الشابة كانت تسبح بمفردها وعلى بعد 50 مترا فقط من الشاطئ، عندما هاجم القرش جذعها، إذ قام سباحان بالسباحة تجاه المرأة وسحبها إلى الشاطئ حيث فقدت وعيها ليتم إسعافها إلى المشفى القريب، ثم تم نقل الشابة جواً إلى بيرث، وهي الآن في مرحلة التمائل للشفاء.وتلقت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية (DPIRD) تقريرا عن هجوم سمك القرش في الساعة 11.55 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم تم إغلاق الشاطئ على الفور أمام الزوار.وقال المواطن شون ليندسي: "هناك بالتأكيد شعور في جميع أنحاء المدينة بأن هناك عددا قليلا من الحوادث لكنها في الوقت نفسه تعد كثيرة جدا، وأن شيئا ما يحتاج إلى تغيير"، مضيفا: "من الواضح أن سلسلة الهجمات في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية كان لها تأثير حقيقي على المجتمع."وبعد عدة هجمات لأسماك القرش في المنطقة والتي أدى بعضها إلى مقتل عدد من الأشخاص، كان رئيس شاير إيان ميكل قد دعا في السابق حكومة الولاية إلى التدخل، وقال "من الضروري أنه إذا كان هناك سمكة قرش سيئة في الجوار، يجب التخلص منها" مضيفا: "آمل أن نتمكن من إدارة الأزمة قبل أن تصطاد سمكة قرش شخصا آخر."وكان مجلس الشعب قد ناقش مع حكومة الولاية في وقت سابق، عددا من الوسائل لإبلاغ الناس بوجود أسماك قرش في المنطقة، حيث وتعرف منطقة Kelp Beds لركوب الأمواج، لكنها تشتهر أيضا بهجمات أسماك القرش.

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