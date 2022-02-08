https://arabic.sputniknews.com/20220208/سيغنال-يطرح-ميزة-جديدة-تغيير-رقم-الهاتف-دون-حذف-المحادثات-الحالية-1058214578.html

‏"سيغنال" يطرح ميزة جديدة... تغيير رقم الهاتف دون حذف المحادثات الحالية

‏"سيغنال" يطرح ميزة جديدة... تغيير رقم الهاتف دون حذف المحادثات الحالية

طرح تطبيق التراسل الفوري "سيغنال" ميزة جديدة تسمح لمستخدميه تبديل أرقام الهواتف عبر حساباتهم، ‏دون فقدان جميع الدردشات والمجموعات والرسائل الموجودة.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T13:42+0000

2022-02-08T13:42+0000

2022-02-08T13:42+0000

مجتمع

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ومن أجل إضافة الرقم الجديد، يجب أن يكون للمستخدم حق الوصول إلى كل من رقم هاتفه القديم والجديد لتأكيد التغيير، بعد ذلك التوجه إلى خيار "تغيير رقم الهاتف" الجديد والموجود ضمن إعدادات حساب "سيغنال"، حيث سيُطلب منه إدخال الرقمين القديم والجديد، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فستتمثل في اتباع إرشادات "سيغنال" الاعتيادية الخاصة بإعداد رقم هاتف بأحد حساباته، بحسب بيان رسمي.وبمجرد تحديث الرقم بنجاح، سترى جهات الاتصال التي كنت تدردش معها في "سيغنال" رسالة جديدة مضمنة في سلسلة محادثاتك، والتي تشير إلى أنك غيرت رقم هاتفك، بالإضافة إلى رابط مفيد لتحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، وفقا لتلك الخطوة.ويؤكد تطبيق "سيغنال" بشكل حاسم أن مستخدميه لن يفقدوا سلسلة محادثاتهم الحالية أو المجموعات المشتركين فيها.وتفيد الميزة الجديد تحديدا المستخدمين الذين يحتفظون بهواتفهم الحالية، لكنهم يحصلون على رقم هاتف جديد.وفي حالة شراء مستخدم هاتف جديد ويرغب في الاحتفاظ بجميع محادثاته، فسيحتاج إلى استخدام ميزة "نقل البيانات المحلية الخاصة بتطبيق "سيغنال" من أجل إرسال بياناته من هاتفه القديم إلى الجديد.وزاد الإقبال على تحميل تطبيق المرسلة الآمن "سيغنال" منذ العام الماضي، بعد الاستهجان والرفض الشديدين لسياسة الخصوصية الجديدة المربكة لتطبيق "واتسآب"، التي أعلنت بأنها ستحرم مستخدميه من استخدامه ما لم يوافقوا عليها، وكان أهم بند فيها هو مشاركة بياناتهم الخاصة مع موقع "فيسيوك".

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مجتمع