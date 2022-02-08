عرض إماراتي لتشغيل "أوتوبيسات" جديدة في مصر

وحسب بيان للوزارة نشرته بصفحتها بموقع فيسبوك، أكدت أن وزير النقل المصري كامل الوزير، قد التقى اليوم الثلاثاء، مع محمد بن عمير – رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة، لمناقشة العرض الإماراتي.وأوضح البيان أن اللقاء جاء على هامش زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن رئيس الشركة "عبر عن إهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر بالمشاركة في الإستثمارات المطلوبة للمشروع".وأكد أن كثيرا من التحالفات العالمية مهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات " بي آر تي".وأوضح البيان أن "الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات "بي آر تي" عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وإنشاء المحطات الخاصة به".جدير بالذكر مجموعة بن عمير "هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها، وحالياً حصلت علي امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا".
أكدت وزارة النقل المصرية أن عرضا إماراتيا لتشغيل حافلات (أتوبيسات) "بي آر تي" على الطرق المصرية تتم تدراسته حاليا.
وحسب بيان للوزارة نشرته بصفحتها بموقع فيسبوك، أكدت أن وزير النقل المصري كامل الوزير، قد التقى اليوم الثلاثاء، مع محمد بن عمير – رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة، لمناقشة العرض الإماراتي.
وأوضح البيان أن اللقاء جاء على هامش زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن رئيس الشركة "عبر عن إهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر بالمشاركة في الإستثمارات المطلوبة للمشروع".
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي "في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول على أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنيه التحتية لهذه المشروعات".
وأكد أن كثيرا من التحالفات العالمية مهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات " بي آر تي".
وأوضح البيان أن "الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات "بي آر تي" عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وإنشاء المحطات الخاصة به".
ووفقا للبيان فقد "تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "بي آر تي"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "بي آر تي"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه".
جدير بالذكر مجموعة بن عمير "هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها، وحالياً حصلت علي امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا".