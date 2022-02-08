https://arabic.sputniknews.com/20220208/علماء-يكشفون-خبايا-أرض-اليابان-خطر-قادم-1058167338.html

علماء يكشفون "خبايا" أرض اليابان... خطر قادم

علماء يكشفون "خبايا" أرض اليابان... خطر قادم

كشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T07:27+0000

2022-02-08T07:27+0000

2022-02-08T07:27+0000

العالم

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وذكرت مجلة Nature Geophysics أنه تم تسمية الكتلة الصخرية النارية الموجودة في جوف الأرض باسم كومانو بلوتون.وإسم بلوتون هو يجسد الكتلة الصخرية النارية التي تزيح التربة ثم تبرد وتتصلب ببطء، أما اسم كومانو أطلق على المدينة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ لشبه جزيرة كي.وبحسب الدراسة، تم اكتشاف تراكمات الكتلة الصخرية تحت الأرض في عام 2006، وبدأت الدراسات التفصيلية من قبل ممثلون عن وكالة العلوم البحرية والبرية اليابانية الذين ساهموا بدورهم رسم خريطة لبلوتون كومانو بالكامل.وقام الخبراء باستخدم بيانات الزلزال التي تم جمعها على مدار 20 عامًا وعملوا على تطبيقها باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، حيث جمعوا أكبر مجموعة بيانات زلزالية في تاريخ العلوم ونقلوا البيانات إلى الكمبيوتر العملاق LoneStar5 في جامعة تكساس الأمريكية.وأضافت المجلة أن هذه الدراسة كشفت عن سمات غير معروفة من قبل الكتلة الصخرية، حيث أظهر النموذج الحاسوبي قشرة الأرض تحت بلوتو تنحني عن وزنها، أي تقوم بالميل والانفتاح قليلاً ما يساهم التراكم البركاني التغلغل في المياه الجوفية من القشرة إلى السفح العلوي.وخلص العلماء في دراستهم إلى أن الكتلة تلعب دورًا مهمًا في النشاط التكتوني، حيث حصلت بين عامي 1944 و 1946 زلازل بقوة 8 درجات في المنطقة.

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العالم