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https://arabic.sputniknews.com/20220208/فتوى-في-البوس-والتونسية-فاطمة-بنت-سعيدان-في-الدورة-الثامنة-لمهرجان-الإسكندرية-للفيلم-القصير-1058199016.html
"فتوى في البوس" والتونسية فاطمة بنت سعيدان في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
"فتوى في البوس" والتونسية فاطمة بنت سعيدان في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
أعلنت إدارة الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أنها ستكرم الموسيقار المصري، خالد حماد، ‏والممثلة التونسية فاطمة بنت سعيدان.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:24+0000
2022-02-08T10:24+0000
مجتمع
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وتشمل قائمة أعمال خالد حماد العديد من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، منها أفلام "اللي بالي بالك" و"أمير الظلام" و"سمير وشهير وبهير" و"بتوقيت القاهرة" و"همام في أمستردام"، ومسلسلات "صاحب السعادة" و"أوان الورد".وأكد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن "خالد حماد تمكن بأسلوب بليغ أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل، ويجعل الموسيقى جزءا رئيسيا من العمل الدرامي مكملا له، ومعبرا عن شخصيات العمل الدرامية ودوافعها".أما الممثلة التونسية، فاطمة بنت سعيدان، فأوضح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في بيان له أنه سيمنحها درع "هيباتيا"، ولفت إلى أنها شاركت في 13 لجنة تحكيم، وقدمت على شاشة السينما 47 فيلما، من أبرزها "صمت القصور" و"الحالفاوين"، و"زيزو"، كما أنها قدمت على خشبة المسرح 13 مسرحية ما بين تونس وبوسطن وميلانو وباريس.وسينطلق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الثامن من الخميس الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري ويختتم فعالياته يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر نفسه.ويتضمن المهرجان 5 مسابقات، هي "الأفلام الرواية الدولية"، و"الأفلام الوثائقية الرسمية"، و"الأفلام العربية"، و"أفلام الطلبة"، و"أفلام الرسوم المتحركة".وتشهد الدورة الثامنة للمهرجان هذا العام عرض عالمي أول لأربعة أفلام، وهما "فتوى في البوس" و"اليوم الأخير" من مصر، و"سلوى" من تونس، و"نمر" من المجر.وفيلم "فتوى في البوس" هو التجربة الإخراجية الأولى لسليم العدوي، وتدور أحداثه حول شاب أثناء يشتري مجموعة من المجلات الفاضحة من كشك لبيع الصحف في الشارع، ليتورط بعدها في مواقف مؤسفة ومحرجة.
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مجتمع, أخبار مصر الآن

"فتوى في البوس" والتونسية فاطمة بنت سعيدان في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

10:24 GMT 08.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHاليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا
اليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
اليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت إدارة الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أنها ستكرم الموسيقار المصري، خالد حماد، ‏والممثلة التونسية فاطمة بنت سعيدان.‏
وتشمل قائمة أعمال خالد حماد العديد من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، منها أفلام "اللي بالي بالك" و"أمير الظلام" و"سمير وشهير وبهير" و"بتوقيت القاهرة" و"همام في أمستردام"، ومسلسلات "صاحب السعادة" و"أوان الورد".
وأكد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن "خالد حماد تمكن بأسلوب بليغ أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل، ويجعل الموسيقى جزءا رئيسيا من العمل الدرامي مكملا له، ومعبرا عن شخصيات العمل الدرامية ودوافعها".
أما الممثلة التونسية، فاطمة بنت سعيدان، فأوضح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في بيان له أنه سيمنحها درع "هيباتيا"، ولفت إلى أنها شاركت في 13 لجنة تحكيم، وقدمت على شاشة السينما 47 فيلما، من أبرزها "صمت القصور" و"الحالفاوين"، و"زيزو"، كما أنها قدمت على خشبة المسرح 13 مسرحية ما بين تونس وبوسطن وميلانو وباريس.
وسينطلق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الثامن من الخميس الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري ويختتم فعالياته يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر نفسه.
ويتضمن المهرجان 5 مسابقات، هي "الأفلام الرواية الدولية"، و"الأفلام الوثائقية الرسمية"، و"الأفلام العربية"، و"أفلام الطلبة"، و"أفلام الرسوم المتحركة".
وتشهد الدورة الثامنة للمهرجان هذا العام عرض عالمي أول لأربعة أفلام، وهما "فتوى في البوس" و"اليوم الأخير" من مصر، و"سلوى" من تونس، و"نمر" من المجر.
وفيلم "فتوى في البوس" هو التجربة الإخراجية الأولى لسليم العدوي، وتدور أحداثه حول شاب أثناء يشتري مجموعة من المجلات الفاضحة من كشك لبيع الصحف في الشارع، ليتورط بعدها في مواقف مؤسفة ومحرجة.
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