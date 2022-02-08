فرح الهادي تحسم جدل طلاقها من زوجها الإيراني... فيديو

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت فرح الهادي لجميع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها قررت الابتعاد لفترة من الوقت عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن طلاقها من زوجها.لكن، أمس الاثنين، نشرت فرح الهادي عبر حسابها على موقع الفيديوهات "سناب شات" لقطات من حفل عيد ميلادها الـ27، والتي تظهر في إحداها وهي تلتقط الصور التذكارية مع زوجها، عقيل الرئيسي.وفي لقطة أخرى، يظهر الزوجان وهما يفتحان هدايا عيد الميلاد، التي تلقتها فرح الهادي من أصدقائها وأقاربها.كما أن عقيل الرئيسي نشر صورا وفيديوهات عبر حسابه على "سناب شات" من حفل عيد ميلاد زوجته، والتي عبّر فيها عن حبه الشديد لها، وتمنى لها السعادة في كل الأوقات.يشار إلى أن فرح الهادي احتفلت مع زوجها عقيل الرئيسي بعقد قرانهما في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، وأقيم زفافهما في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
حسمت الممثلة الكويتية، فرح الهادي، الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان الإيراني المقيم في الكويت، عقيل الرئيسي، وذك بعد رسالة منها الشهر الماضي، أثارت حيرة العديد من متابعيها.
وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت فرح الهادي لجميع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها قررت الابتعاد لفترة من الوقت عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن طلاقها من زوجها.
لكن، أمس الاثنين، نشرت فرح الهادي عبر حسابها على موقع الفيديوهات "سناب شات" لقطات من حفل عيد ميلادها الـ27، والتي تظهر في إحداها وهي تلتقط الصور التذكارية مع زوجها، عقيل الرئيسي.