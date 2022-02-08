فرنسا: مقتل 30 "متشددا إسلاميا" على الأقل في عمليات مشتركة في مالي

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان أنه خلال العملية الرئيسية في الثالث من فبراير/ شباط، رصدت طائرة مسيرة رتلا من دراجات نارية تقل مقاتلين، بحسب رويترز.وقال إن طائرة دورية مقاتلة من طراز ميراج 2000، تدعم القوات الأوروبية والمالية المنتشرة على الأرض، اشتبكت مما أسفر عن "القضاء على نحو 20 إرهابيا".وأضاف أنه تم تدمير عربة محملة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات والأسلحة والدراجات النارية، والتي يستخدمها المقاتلون في الغالب في غارات بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا.وتزامنت العمليات المشتركة التي بدأت في الأول من فبراير/ شباط واستمرت حتى السادس منه مع توتر العلاقات بين مالي وفرنسا، مما دفع باريس وحلفاء أوروبيين آخرين للتشكيك في جدوى استمرار وجودهم العسكري في مالي.
وأضاف أنه تم تدمير عربة محملة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات والأسلحة والدراجات النارية، والتي يستخدمها المقاتلون في الغالب في غارات بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وتزامنت العمليات المشتركة التي بدأت في الأول من فبراير/ شباط واستمرت حتى السادس منه مع توتر العلاقات بين مالي وفرنسا، مما دفع باريس وحلفاء أوروبيين آخرين للتشكيك في جدوى استمرار وجودهم العسكري في مالي.