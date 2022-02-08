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https://arabic.sputniknews.com/20220208/فرنسا-مقتل-30-متشددا-إسلاميا-على-الأقل-في-عمليات-مشتركة-في-مالي-1058235629.html
فرنسا: مقتل 30 "متشددا إسلاميا" على الأقل في عمليات مشتركة في مالي
فرنسا: مقتل 30 "متشددا إسلاميا" على الأقل في عمليات مشتركة في مالي
لقي ما لا يقل عن 30 متشددا إسلاميا حتفهم، اليوم الثلاثاء، ودُمرت عشرات المركبات والأسلحة خلال عمليات مشتركة بين قوة مهام تاكوبا التي تقودها فرنسا وجنود من مالي... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:36+0000
2022-02-08T21:36+0000
أخبار فرنسا
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وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان أنه خلال العملية الرئيسية في الثالث من فبراير/ شباط، رصدت طائرة مسيرة رتلا من دراجات نارية تقل مقاتلين، بحسب رويترز.وقال إن طائرة دورية مقاتلة من طراز ميراج 2000، تدعم القوات الأوروبية والمالية المنتشرة على الأرض، اشتبكت مما أسفر عن "القضاء على نحو 20 إرهابيا".وأضاف أنه تم تدمير عربة محملة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات والأسلحة والدراجات النارية، والتي يستخدمها المقاتلون في الغالب في غارات بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا.وتزامنت العمليات المشتركة التي بدأت في الأول من فبراير/ شباط واستمرت حتى السادس منه مع توتر العلاقات بين مالي وفرنسا، مما دفع باريس وحلفاء أوروبيين آخرين للتشكيك في جدوى استمرار وجودهم العسكري في مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-مالي-فرنسا-تدعم-جماعات-انفصالية-للإطاحة-بالحكومة-1058098284.html
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فرنسا: مقتل 30 "متشددا إسلاميا" على الأقل في عمليات مشتركة في مالي

21:36 GMT 08.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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لقي ما لا يقل عن 30 متشددا إسلاميا حتفهم، اليوم الثلاثاء، ودُمرت عشرات المركبات والأسلحة خلال عمليات مشتركة بين قوة مهام تاكوبا التي تقودها فرنسا وجنود من مالي الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان أنه خلال العملية الرئيسية في الثالث من فبراير/ شباط، رصدت طائرة مسيرة رتلا من دراجات نارية تقل مقاتلين، بحسب رويترز.
وقال إن طائرة دورية مقاتلة من طراز ميراج 2000، تدعم القوات الأوروبية والمالية المنتشرة على الأرض، اشتبكت مما أسفر عن "القضاء على نحو 20 إرهابيا".
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رئيس وزراء مالي: فرنسا تدعم جماعات انفصالية للإطاحة بالحكومة
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وأضاف أنه تم تدمير عربة محملة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات والأسلحة والدراجات النارية، والتي يستخدمها المقاتلون في الغالب في غارات بمنطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وتزامنت العمليات المشتركة التي بدأت في الأول من فبراير/ شباط واستمرت حتى السادس منه مع توتر العلاقات بين مالي وفرنسا، مما دفع باريس وحلفاء أوروبيين آخرين للتشكيك في جدوى استمرار وجودهم العسكري في مالي.
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