تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220208/فريال-يوسف-توجه-رسالة-إلى-هند-صبري-بسبب-خلاف-شخصي-بينهما-فيديو-1058220841.html
فريال يوسف توجه رسالة إلى هند صبري بسبب خلاف شخصي بينهما... فيديو
فريال يوسف توجه رسالة إلى هند صبري بسبب خلاف شخصي بينهما... فيديو
وجهت الفنانة التونسية فريال يوسف، رسالة مؤثرة لمواطنتها الفنانة هند صبري، وذلك على أثر الخلاف الذي حدث بينهما في الآونة الأخيرة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:50+0000
2022-02-08T15:50+0000
منوعات
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/31/1043263102_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b4fc81c52be717c64ed801726a93004b.jpg
وعن تفاصيل الخلاف، قالت يوسف في تصريحات تلفزيونة، مساء الاثنين: "مفيش أسباب، سوء تفاهم ومش هينفع أتكلم عنه، لأنه موضوع شخصي بيني وبين هند".وأضافت: "أنا بحترمها جدا، لكن هي عارفة إني أنا زعلانة، ولم تكلمني".وتابعت: "أنا بحبها جدا، وأنا كفريال مش هزعل إلا لما يكون في موضوع، وهي عارفة إنى بحبها وبحترمها، وهي جارتي في تونس وبمنطقة المعادي أيضا في مصر، وحضرت فرحها، وأنا لا استطيع الاتصال بأحد وأقوله أنا زعلانة منك".كما تحدثت فريال يوسف عن علاقتها بزميلاتها من الفنانات التونسيات الأخريات في مصر مثل درة وعائشة بن أحمد، موضحة أن لا توجد بينها وبين درة غيرة مطلقا.وواصلت: "عائشة بن أحمد مش من جيلي، أنا أكبر منها في الفن، وتعودنا أن الأصغر هو من يذهب للأكبر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/31/1043263102_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1b37866e7f9e954118cafd0bf72ca56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

فريال يوسف توجه رسالة إلى هند صبري بسبب خلاف شخصي بينهما... فيديو

15:50 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالممثلة التونسية هند صبري
الممثلة التونسية هند صبري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
وجهت الفنانة التونسية فريال يوسف، رسالة مؤثرة لمواطنتها الفنانة هند صبري، وذلك على أثر الخلاف الذي حدث بينهما في الآونة الأخيرة.
وعن تفاصيل الخلاف، قالت يوسف في تصريحات تلفزيونة، مساء الاثنين: "مفيش أسباب، سوء تفاهم ومش هينفع أتكلم عنه، لأنه موضوع شخصي بيني وبين هند".
وأضافت: "أنا بحترمها جدا، لكن هي عارفة إني أنا زعلانة، ولم تكلمني".
وتابعت: "أنا بحبها جدا، وأنا كفريال مش هزعل إلا لما يكون في موضوع، وهي عارفة إنى بحبها وبحترمها، وهي جارتي في تونس وبمنطقة المعادي أيضا في مصر، وحضرت فرحها، وأنا لا استطيع الاتصال بأحد وأقوله أنا زعلانة منك".

كما وجّهت يوسف رسالة للفنانة هند صبري، قائلة: "أنتي إنسانة رائعة.. ومش هاين عليا منقعدش مع بعض وأنا بالنسبة لي الخلاف عدى بس محتاجين نرجع المودة بيننا كما كانت وكنت متوقعة أنك هتبادري بالصلح".

كما تحدثت فريال يوسف عن علاقتها بزميلاتها من الفنانات التونسيات الأخريات في مصر مثل درة وعائشة بن أحمد، موضحة أن لا توجد بينها وبين درة غيرة مطلقا.
وواصلت: "عائشة بن أحمد مش من جيلي، أنا أكبر منها في الفن، وتعودنا أن الأصغر هو من يذهب للأكبر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية