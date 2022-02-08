فريال يوسف توجه رسالة إلى هند صبري بسبب خلاف شخصي بينهما... فيديو

وعن تفاصيل الخلاف، قالت يوسف في تصريحات تلفزيونة، مساء الاثنين: "مفيش أسباب، سوء تفاهم ومش هينفع أتكلم عنه، لأنه موضوع شخصي بيني وبين هند".وأضافت: "أنا بحترمها جدا، لكن هي عارفة إني أنا زعلانة، ولم تكلمني".وتابعت: "أنا بحبها جدا، وأنا كفريال مش هزعل إلا لما يكون في موضوع، وهي عارفة إنى بحبها وبحترمها، وهي جارتي في تونس وبمنطقة المعادي أيضا في مصر، وحضرت فرحها، وأنا لا استطيع الاتصال بأحد وأقوله أنا زعلانة منك".كما تحدثت فريال يوسف عن علاقتها بزميلاتها من الفنانات التونسيات الأخريات في مصر مثل درة وعائشة بن أحمد، موضحة أن لا توجد بينها وبين درة غيرة مطلقا.وواصلت: "عائشة بن أحمد مش من جيلي، أنا أكبر منها في الفن، وتعودنا أن الأصغر هو من يذهب للأكبر".
وجهت الفنانة التونسية فريال يوسف، رسالة مؤثرة لمواطنتها الفنانة هند صبري، وذلك على أثر الخلاف الذي حدث بينهما في الآونة الأخيرة.
وعن تفاصيل الخلاف، قالت يوسف في تصريحات تلفزيونة، مساء الاثنين: "مفيش أسباب، سوء تفاهم ومش هينفع أتكلم عنه، لأنه موضوع شخصي بيني وبين هند".
وأضافت: "أنا بحترمها جدا، لكن هي عارفة إني أنا زعلانة، ولم تكلمني".
وتابعت: "أنا بحبها جدا، وأنا كفريال مش هزعل إلا لما يكون في موضوع، وهي عارفة إنى بحبها وبحترمها، وهي جارتي في تونس وبمنطقة المعادي أيضا في مصر، وحضرت فرحها، وأنا لا استطيع الاتصال بأحد وأقوله أنا زعلانة منك".
كما وجّهت يوسف رسالة للفنانة هند صبري، قائلة: "أنتي إنسانة رائعة.. ومش هاين عليا منقعدش مع بعض وأنا بالنسبة لي الخلاف عدى بس محتاجين نرجع المودة بيننا كما كانت وكنت متوقعة أنك هتبادري بالصلح".
كما تحدثت فريال يوسف عن علاقتها بزميلاتها من الفنانات التونسيات الأخريات في مصر مثل درة وعائشة بن أحمد، موضحة أن لا توجد بينها وبين درة غيرة مطلقا.
وواصلت: "عائشة بن أحمد مش من جيلي، أنا أكبر منها في الفن، وتعودنا أن الأصغر هو من يذهب للأكبر".