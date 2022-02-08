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https://arabic.sputniknews.com/20220208/فودافون-البرتغال-تعلن-قرصنة-خدماتها-وتعطلها-وتؤكد-لعملائها-بياناتكم-في-أمان-1058185102.html
فودافون البرتغال تعلن قرصنة خدماتها وتعطلها وتؤكد لعملائها: بياناتكم في أمان
فودافون البرتغال تعلن قرصنة خدماتها وتعطلها وتؤكد لعملائها: بياناتكم في أمان
أعلنت شركة فودافون البرتغال عن تعرضها لاختراق من قبل قراصنة تسبب في تعطيل خدماتها ليلا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:01+0000
2022-02-08T10:43+0000
البرتغال
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وحسب بيان نشرته "رويترز" صرحت فودافون البرتغالية اليوم الثلاثاء، أن هجوما لقراصنة إلكترونيين أدى إلى تعطيل خدماتها ليلا، لكنها أكدت لعملائها أن بياناتهم الشخصية لم تتعرض للاختراق نتيجة للاختراق الذي يخضع للتحقيق.وأوضح بيان فودافون أن نظامها واجه مشاكل فنية مساء الاثنين، حيث أبلغ آلاف العملاء عن عدم قدرتهم على إجراء مكالمات أو الوصول إلى الإنترنت على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.وقال البيان: "لا يوجد دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات العملاء أو اختراقها"، مؤكدا أن تحقيقا معمقا في هذا "العمل الاجرامي" سيستمر إلى "أجل غير مسمى بمشاركة السلطات المختصة".يشار إلى أن الهجوم على شركة فودافون يأتي بعد شهر من اختراق مواقع إحدى أكبر الصحف البرتغالية ولإحدى محطات البث الكبرى.
https://arabic.sputniknews.com/20200421/فودافون-تعلق-رسميا-على-تسبب-شبكات-الجيل-الخامس-في-نقل-عدوى-كورونا-1045238775.html
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فودافون البرتغال تعلن قرصنة خدماتها وتعطلها وتؤكد لعملائها: بياناتكم في أمان

10:01 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / Sergio Perezشركة "فودافون"
شركة فودافون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Sergio Perez
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أعلنت شركة فودافون البرتغال عن تعرضها لاختراق من قبل قراصنة تسبب في تعطيل خدماتها ليلا.
وحسب بيان نشرته "رويترز" صرحت فودافون البرتغالية اليوم الثلاثاء، أن هجوما لقراصنة إلكترونيين أدى إلى تعطيل خدماتها ليلا، لكنها أكدت لعملائها أن بياناتهم الشخصية لم تتعرض للاختراق نتيجة للاختراق الذي يخضع للتحقيق.
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وأوضح بيان فودافون أن نظامها واجه مشاكل فنية مساء الاثنين، حيث أبلغ آلاف العملاء عن عدم قدرتهم على إجراء مكالمات أو الوصول إلى الإنترنت على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

واكتشفت لاحقًا أن المشكلات الفنية نجمت عن ما وصفته بهجوم إلكتروني "متعمد وخبيث".

وقال البيان: "لا يوجد دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات العملاء أو اختراقها"، مؤكدا أن تحقيقا معمقا في هذا "العمل الاجرامي" سيستمر إلى "أجل غير مسمى بمشاركة السلطات المختصة".

وشدد البيان على أن شركة فودافون "مصممة على استعادة الحياة الطبيعية للخدمات"، لافتا إلى أن "استخدام الهاتف المحمول يتعافى تدريجياً، لكن تظل شبكة 4 جي غير متوفرة، ولكن يمكن للعملاء في معظم أنحاء البلاد استخدام 3 جي".

يشار إلى أن الهجوم على شركة فودافون يأتي بعد شهر من اختراق مواقع إحدى أكبر الصحف البرتغالية ولإحدى محطات البث الكبرى.
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