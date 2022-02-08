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كم من الوقت يحتاج الإنسان لتناول مكملات "فيتامين د" لتعويض نقصه في الجسم؟
كم من الوقت يحتاج الإنسان لتناول مكملات "فيتامين د" لتعويض نقصه في الجسم؟
يحتاج بعض الأشخاص لتناول المكملات الغذائية لتعويض النقص لديه في "فيتامين د"، حيث يعتبر أحد الفيتامينات الضرورية لبناء الجسم وتقوية المناعة وسلامة العظام وغيره... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:15+0000
2022-02-08T16:15+0000
منوعات
مجتمع
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وحسب موقع "drugs.com"، قد تحتاج مكملات "فيتامين د" لشهرين أو ثلاثة أشهر وربما أكثر من ذلك لظهور تأثيرها على الجسم، وقد يتوقف الأمر على عدد من العوامل مثل:1- الجرعة التي يتناولها الشخص من فيتامين د.2- مدى التزام الشخص بتناول المكملات الغذائية.3- الالتزام بالعوامل المساعدة التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين د.4- مدى النقص الذي يعاني منه الشخص من نسبة فيتامين د بالدم.5- الصحة العامة للجسم والإصابة بأمراض مزمنة.ما هي الكمية الموصي بهاتختلف الكثير من الجهات المختصة على الكمية المثالية الموصي بها من مكملات فيتامين د:- يقترح بروتوكول عام 2011 من جمعية الغدد الصماء جرعة عالية جدًا من فيتامين د 50 ألف وحدة دولية مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر واحد لاستعادة العناصر الغذائية في الجسم إلى ما يزيد عن 30 نانوجرام/مل لهؤلاء الذين يعانون نقص في نسبة فيتامين د.- البدل اليومي الموصى به من فيتامين د هو 600 وحدة دولية للبالغين حتى سن 70 و800 وحدة دولية بعد سن 70، قد يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر كبير من نقص فيتامين د إلى المزيد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب.- بينما تقر المعاهد الوطنية للصحة أنه حتى مع هذه الإرشادات لا يوجد اتفاق دولي بشأن تناول فيتامين د، كما أن بعض المنظمات المهنية لا توافق عليه، وتشير على سبيل المثال إلى أن جمعية الغدد الصماء توصي بحوالي 1500 إلى 2000 وحدة دولية يوميًا للبالغين العاديين، وتقترح بعض الجهات 400 وحدة دولية يوميًا لكل فرد في سن الرابعة وما فوق.هل تناول المكملات شيء ضروري؟تعتبر مكملات فيتامين د مهمة لمجموعة متنوعة من الأسباب الصحية، بما في ذلك:- المحافظة على قوة العظام.- مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.- مساعدة الأعصاب في نقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم.- تقليل الالتهاب.- مساعدة جهاز المناعة على محاربة البكتيريا والفيروسات.بعض المصادر الطبيعية لفيتامين دبالإضافة إلى تناول مكملات فيتامين د يمكن زيادة تناول الفيتامينات عن طريق تناول عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي عليه بشكل طبيعي، أو تناول الأطعمة المدعمة أو من خلال ضوء الشمس، كما أن تناول فيتامين د مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية، مثل:- الأسماك الدهنية.- كبد البقر.- الجبن.- الفطر.- صفار البيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مكملات-غذائية-لا-غنى-عنها-لمن-يتجاوز-الخمسين-1058113863.html
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منوعات, مجتمع

كم من الوقت يحتاج الإنسان لتناول مكملات "فيتامين د" لتعويض نقصه في الجسم؟

16:15 GMT 08.02.2022
© Photo / pixabay/Monfocusمكملات فيتامين د أو زيت السمك
مكملات فيتامين د أو زيت السمك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Photo / pixabay/Monfocus
تابعنا عبر
يحتاج بعض الأشخاص لتناول المكملات الغذائية لتعويض النقص لديه في "فيتامين د"، حيث يعتبر أحد الفيتامينات الضرورية لبناء الجسم وتقوية المناعة وسلامة العظام وغيره من الفوائد الأخرى.
وحسب موقع "drugs.com"، قد تحتاج مكملات "فيتامين د" لشهرين أو ثلاثة أشهر وربما أكثر من ذلك لظهور تأثيرها على الجسم، وقد يتوقف الأمر على عدد من العوامل مثل:
1- الجرعة التي يتناولها الشخص من فيتامين د.
2- مدى التزام الشخص بتناول المكملات الغذائية.
3- الالتزام بالعوامل المساعدة التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين د.
4- مدى النقص الذي يعاني منه الشخص من نسبة فيتامين د بالدم.
5- الصحة العامة للجسم والإصابة بأمراض مزمنة.
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ما هي الكمية الموصي بها
تختلف الكثير من الجهات المختصة على الكمية المثالية الموصي بها من مكملات فيتامين د:
- يقترح بروتوكول عام 2011 من جمعية الغدد الصماء جرعة عالية جدًا من فيتامين د 50 ألف وحدة دولية مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر واحد لاستعادة العناصر الغذائية في الجسم إلى ما يزيد عن 30 نانوجرام/مل لهؤلاء الذين يعانون نقص في نسبة فيتامين د.
- البدل اليومي الموصى به من فيتامين د هو 600 وحدة دولية للبالغين حتى سن 70 و800 وحدة دولية بعد سن 70، قد يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر كبير من نقص فيتامين د إلى المزيد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب.
- بينما تقر المعاهد الوطنية للصحة أنه حتى مع هذه الإرشادات لا يوجد اتفاق دولي بشأن تناول فيتامين د، كما أن بعض المنظمات المهنية لا توافق عليه، وتشير على سبيل المثال إلى أن جمعية الغدد الصماء توصي بحوالي 1500 إلى 2000 وحدة دولية يوميًا للبالغين العاديين، وتقترح بعض الجهات 400 وحدة دولية يوميًا لكل فرد في سن الرابعة وما فوق.
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هل تناول المكملات شيء ضروري؟
تعتبر مكملات فيتامين د مهمة لمجموعة متنوعة من الأسباب الصحية، بما في ذلك:
- المحافظة على قوة العظام.
- مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.
- مساعدة الأعصاب في نقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم.
- تقليل الالتهاب.
- مساعدة جهاز المناعة على محاربة البكتيريا والفيروسات.
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26 ديسمبر 2021, 04:07 GMT
بعض المصادر الطبيعية لفيتامين د
بالإضافة إلى تناول مكملات فيتامين د يمكن زيادة تناول الفيتامينات عن طريق تناول عدد قليل من الأطعمة التي تحتوي عليه بشكل طبيعي، أو تناول الأطعمة المدعمة أو من خلال ضوء الشمس، كما أن تناول فيتامين د مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية، مثل:
- الأسماك الدهنية.
- كبد البقر.
- الجبن.
- الفطر.
- صفار البيض.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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