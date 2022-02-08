لافروف وعبد اللهيان يناقشان الصفقة الإيرانية هاتفيا

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة التنفيذ الكامل لـ" الاتفاق النووي".ووفقا للبيان: "أيد الوزيران التسريع في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وفق صيغتها الأولية المتوازنة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وختم البيان أنه قد تم التطرق إلى القضايا الإقليمية.وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات فيينا، حول الاتفاق النووي.وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال الجلسة، أن طهران لن تتفاوض بشكل مباشر مع واشنطن، لافتا إلى أن "إيران تتجاهل المواعيد النهائية التي تضعها الدول الغربية للوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا".وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.