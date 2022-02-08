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https://arabic.sputniknews.com/20220208/لافروف-وعبد-اللهيان-يناقشان-الصفقة-الإيرانية-هاتفيا-1058215985.html
لافروف وعبد اللهيان يناقشان الصفقة الإيرانية هاتفيا
لافروف وعبد اللهيان يناقشان الصفقة الإيرانية هاتفيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقشا في محادثة هاتفية الصفقة النووية الإيرانية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T14:17+0000
2022-02-08T14:17+0000
العالم
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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة التنفيذ الكامل لـ" الاتفاق النووي".ووفقا للبيان: "أيد الوزيران التسريع في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وفق صيغتها الأولية المتوازنة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وختم البيان أنه قد تم التطرق إلى القضايا الإقليمية.وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات فيينا، حول الاتفاق النووي.وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال الجلسة، أن طهران لن تتفاوض بشكل مباشر مع واشنطن، لافتا إلى أن "إيران تتجاهل المواعيد النهائية التي تضعها الدول الغربية للوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا".وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/خبير-الولايات-المتحدة-ستعود-إلى-الاتفاق-النووي-بشروط-إيران-1058152379.html
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العالم, روسيا, إيران

لافروف وعبد اللهيان يناقشان الصفقة الإيرانية هاتفيا

14:17 GMT 08.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقشا في محادثة هاتفية الصفقة النووية الإيرانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة التنفيذ الكامل لـ" الاتفاق النووي".
ووفقا للبيان: "أيد الوزيران التسريع في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وفق صيغتها الأولية المتوازنة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وختم البيان أنه قد تم التطرق إلى القضايا الإقليمية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
خبير: الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي بشروط إيران
أمس, 20:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات فيينا، حول الاتفاق النووي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال الجلسة، أن طهران لن تتفاوض بشكل مباشر مع واشنطن، لافتا إلى أن "إيران تتجاهل المواعيد النهائية التي تضعها الدول الغربية للوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا".
وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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