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https://arabic.sputniknews.com/20220208/لعشاق-الفول-السوداني-الكمية-الموصى-بها-يوميا-والأعراض-الجانبية-1058205726.html
لعشاق الفول السوداني... الكمية الموصى بها يوميا والأعراض الجانبية
لعشاق الفول السوداني... الكمية الموصى بها يوميا والأعراض الجانبية
أمسية شتوية باردة ووعاء مليء بالفول السوداني؛ هل هناك شيء أفضل للاستمتاع بوقت فراغك؟. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:23+0000
2022-02-08T11:24+0000
الصحة
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على الرغم من أن الفول السوداني هو أحد أصح المكسرات، إلا أن الإفراط في تناوله في وقت واحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية.إليك كمية الفول السوداني التي يمكنك تناولها في اليوم ومن الذي يجب أن يكون شديد الحذر معه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. إنه مصدر للدهون الصحية التي قد تساعدك على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.يحتوي على معادن شحيحة مثل المغنيسيوم والفولات والنحاس والأرجينين.نظرا لوجود وفرة من العناصر الغذائية، فمن المفيد تناول الفول السوداني بانتظام في النظام الغذائي، لكن يكفي حفنة منه في اليوم.وإذا كنت تنشر زبدة الفول السوداني على شريحة الخبز، فإن ملعقتين كبيرتين يوميا هي الحد الصحي الموصى به. وأفضل وقت لتناول الفول السوداني هو المساء كوجبة خفيفة.الفول السوداني مصدر ممتاز للفوسفور الذي يتم تخزينه على شكل حمض الفيتيك أو الفيتات.تناول الكثير من الفيتات في وقت واحد قد يمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمنغنيز. بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات ويفتح الباب أمام مشاكل صحية أخرى.إذا كنت تحاول إنقاص وزنكالفول السوداني رخيص وصحي، لكنه غني أيضا بالسعرات الحرارية. تناول الفول السوداني المفرط عند اتباع نظام غذائي يمكن أن يدمر خطة فقدان الوزن ويؤدي إلى زيادة الوزن.إذا كنت تتبع حمية فإن تناول حفنة من الفول السوداني في يوم واحد أكثر من كاف. سيوفر لك 170 سعرة حرارية وسيبقيك ممتلئا لفترة أطول.قد يؤدي إلى مشاكل في المعدةقد يؤدي تناول الكثير من الفول السوداني في وقت واحد إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.يعتبر الإمساك والإسهال والانتفاخ من المشكلات الشائعة المرتبطة بالإفراط في تناول الفول السوداني. لذلك، يوصى بتناوله بكميات معتدلة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل متعلقة بالمعدة.كن حذرا من حساسية الفول السودانيحساسية الفول السوداني شائعة جدا، خاصة بين الأطفال. حتى كمية صغيرة منه قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي لدى بعض الناس وقد تؤدي إلى مجموعة من الأعراض، مثل سيلان الأنف، وخز في الحلق والفم، ومشاكل جلدية، وضيق في التنفس، ومشاكل في الجهاز الهضمي.من المهم البحث عن هذه العلامات واتخاذ إجراءات فورية، وإلا فقد تصبح قاتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/علماء-يحددون-أفضل-المكسرات-للصحة-نوع-يوصى-به-للرجال-1054883991.html
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الصحة

لعشاق الفول السوداني... الكمية الموصى بها يوميا والأعراض الجانبية

11:23 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 08.02.2022)
© shutterstockالفول السوداني
الفول السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© shutterstock
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أمسية شتوية باردة ووعاء مليء بالفول السوداني؛ هل هناك شيء أفضل للاستمتاع بوقت فراغك؟.
على الرغم من أن الفول السوداني هو أحد أصح المكسرات، إلا أن الإفراط في تناوله في وقت واحد قد يكون له بعض الآثار الجانبية.
إليك كمية الفول السوداني التي يمكنك تناولها في اليوم ومن الذي يجب أن يكون شديد الحذر معه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. إنه مصدر للدهون الصحية التي قد تساعدك على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.
يحتوي على معادن شحيحة مثل المغنيسيوم والفولات والنحاس والأرجينين.
نظرا لوجود وفرة من العناصر الغذائية، فمن المفيد تناول الفول السوداني بانتظام في النظام الغذائي، لكن يكفي حفنة منه في اليوم.
وإذا كنت تنشر زبدة الفول السوداني على شريحة الخبز، فإن ملعقتين كبيرتين يوميا هي الحد الصحي الموصى به. وأفضل وقت لتناول الفول السوداني هو المساء كوجبة خفيفة.
الفول السوداني مصدر ممتاز للفوسفور الذي يتم تخزينه على شكل حمض الفيتيك أو الفيتات.
تناول الكثير من الفيتات في وقت واحد قد يمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمنغنيز. بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات ويفتح الباب أمام مشاكل صحية أخرى.
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إذا كنت تحاول إنقاص وزنك
الفول السوداني رخيص وصحي، لكنه غني أيضا بالسعرات الحرارية. تناول الفول السوداني المفرط عند اتباع نظام غذائي يمكن أن يدمر خطة فقدان الوزن ويؤدي إلى زيادة الوزن.
إذا كنت تتبع حمية فإن تناول حفنة من الفول السوداني في يوم واحد أكثر من كاف. سيوفر لك 170 سعرة حرارية وسيبقيك ممتلئا لفترة أطول.
قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة
قد يؤدي تناول الكثير من الفول السوداني في وقت واحد إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.
يعتبر الإمساك والإسهال والانتفاخ من المشكلات الشائعة المرتبطة بالإفراط في تناول الفول السوداني. لذلك، يوصى بتناوله بكميات معتدلة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل متعلقة بالمعدة.
كن حذرا من حساسية الفول السوداني
حساسية الفول السوداني شائعة جدا، خاصة بين الأطفال. حتى كمية صغيرة منه قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي لدى بعض الناس وقد تؤدي إلى مجموعة من الأعراض، مثل سيلان الأنف، وخز في الحلق والفم، ومشاكل جلدية، وضيق في التنفس، ومشاكل في الجهاز الهضمي.
من المهم البحث عن هذه العلامات واتخاذ إجراءات فورية، وإلا فقد تصبح قاتلة.
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