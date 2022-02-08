https://arabic.sputniknews.com/20220208/مئات-المنظمات-اليهودية-توجه-رسالة-لغوتيريش-بشأن-تقرير-أمنستي-1058173798.html

مئات المنظمات اليهودية توجه رسالة لغوتيريش بشأن تقرير "أمنستي"

مئات المنظمات اليهودية توجه رسالة لغوتيريش بشأن تقرير "أمنستي"

طلبت 472 منظمة يهودية أمس (الاثنين) من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضمان عدم إساءة استخدام الأمم المتحدة لتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لا... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T09:35+0000

2022-02-08T09:35+0000

2022-02-08T09:35+0000

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تم التوقيع على الرسالة "اللاذعة" من قبل المنظمات اليهودية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك 172 اتحادا يهوديا ومجالس علاقات الجالية اليهودية (JCRC) ووقع عليه أكثر من 4000 شخص، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء، صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.وكان تقرير "أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أكد أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.وكتبت المنظمات اليهودية في رسالتها لغوتيريش: "تقرير منظمة العفو الدولية يستخدم مزاعم كاذبة ضد الدولة اليهودية الوحيدة ويشوه القانون الدولي ويشكك في وجود إسرائيل ويتجاهل العنف والهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين - يهود ومسلمين ومسيحيين".وأضافت: "نحن قلقون للغاية من أن هذا التقرير يمكن أن يؤثر على مفوض التحقيق، ويؤدي إلى انتقادات من قبل المحكمة الجنائية الدولية للدولة الديمقراطية، حيث تعيش العديد من الطوائف الدينية في ظل سيادة القانون، وتشارك في الحياة المدنية، وتساهم في الاقتصاد ويخدمون في أعلى مستويات الحكومة".واتهم مارك ويلف، رئيس مجلس أمناء الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية تقرير "أمنستي" بـ "معاداة السامية".واعتبر أن "مثل هذا الخطاب يضيف صعوبة في الوقت الذي تشهد فيه الجالية اليهودية تصعيدا في الهجمات المعادية للسامية، وسيقوي التيارات المتطرفة بشكل أكبر".فيما كتب إريك فينغرهات، مدير عام الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية: "نحن قلقون للغاية من أن نشر التقرير سيعزز المشاعر المعادية لإسرائيل، وكذلك لجنة التحقيق التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي ستقدم النتائج الأولية لتحقيقها في يونيو".وختم بالقول: "يجب على الأمين العام غوتيريش قراءة التحريفات والتحيزات الواردة في هذا التقرير، والتأكد من أن هذا التقرير لا يخدم الأمم المتحدة أو هيئاتها لمهاجمة إسرائيل بشكل غير عادل".وكانت إسرائيل قد أعلنت إدانتها لتقرير "أمنستي"، ووصفته بالمنحاز والمشوه والمعاد للسامية، فيما رحب به الفلسطينيون، وطالبت حركة فتح بحمل إسرائيل على وقف ممارستها ضد الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/حركة-فتح-ترحب-بتقرير-العفو-الدولية-وتطالب-بحمل-إسرائيل-على-وقف-ممارساتها-ضد-الفلسطينيين-1057601713.html

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