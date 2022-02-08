https://arabic.sputniknews.com/20220208/ماكرون-بوتين-كان-أقل-مرحا-من-المعتاد-1058210107.html

ماكرون: بوتين كان أقل مرحا من المعتاد

ماكرون: بوتين كان أقل مرحا من المعتاد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن جو التوتر كان ملموسا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T12:50+0000

2022-02-08T12:50+0000

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روسيا

العالم

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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية: "لقد كان (الرئيس بوتين) أمس أقل مرحاً من المعتاد. وكان التوتر ملموسًا".وأكد ماكرون أن "الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له".وتابع "بالنسبة لي الحديث كان يدور حول خفض التصعيد وفتح آفاق جديدة. هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها".ووصل الرئيس الفرنسي مساء أمس، إلى العاصمة الروسية، وعقد مباحثات مع الرئيس، فلاديمير بوتين، استمرت نحو خمس ساعات.تأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/بيسكوف-عن-لقاء-الرئيسين-الروسي-والأوكراني-بوتين-على-استعداد-للقاء-أي-شخص-1058203813.html

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