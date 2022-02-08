ما هي علاقة المخرج الراحل أحمد يحيى بالفنانة صباح؟

ونشر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الثلاثاء، خبرا تحدث فيه عن علاقة المخرج الراحل مع الفنانة اللبنانية صباح، التي قالت في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنه كان لها قصة حب مع أحمد يحيى.وتابعت: "كان فيه مشروع زواج ومش عارفة ليه محصلش نصيب، لقيته أصغر مني".وكان فيلم "ليلة بكى فيها القمر" واحد من أبرز أفلام المخرج الراحل أحمد يحيى، الذي قامت ببطولته صباح، وكان بداية العلاقة بينهما.ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها "حكاية حب" و"البنات والصيف"، كما قدم 25 فيلما أشهرها: "كراكون في الشارع، وحتى لا يطير الدخان، إضافة إلى فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، بينما كان آخر أفلامه عام 2002 بعنوان "رحلة مشبوهة".
عمل المخرج الراحل أحمد يحيى مع العديد من الفنانين خلال مسيرته الفنية، وكان من بينهم الفنانة الراحلة صباح، التي رفضت الزواج منه رغم وجود قصة حب بينهما.
ونشر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الثلاثاء، خبرا تحدث فيه عن علاقة المخرج الراحل مع الفنانة اللبنانية صباح، التي قالت في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنه كان لها قصة حب مع أحمد يحيى.
وتابعت: "كان فيه مشروع زواج ومش عارفة ليه محصلش نصيب، لقيته أصغر مني".
وكان فيلم "ليلة بكى فيها القمر" واحد من أبرز أفلام المخرج الراحل أحمد يحيى، الذي قامت ببطولته صباح، وكان بداية العلاقة بينهما.
يذكر أنه تم إعلان وفاة المخرج السينمائي أحمد يحيى، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 75 عاما.
ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها "حكاية حب" و"البنات والصيف"، كما قدم 25 فيلما أشهرها: "كراكون في الشارع، وحتى لا يطير الدخان، إضافة إلى فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، بينما كان آخر أفلامه عام 2002 بعنوان "رحلة مشبوهة".