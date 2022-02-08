تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ما-هي-فوائد-الثوم-لعلاج-نزلات-البرد-1058235153.html
ما هي فوائد الثوم لعلاج نزلات البرد؟
ما هي فوائد الثوم لعلاج نزلات البرد؟
يصنف الثوم على أنه غذاء ودواء منذ قرون ويمكن لتناوله أن يحقق فوائد كثيرة للإنسان خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأمراض التي تستهدف الجهاز المناعي للإنسان. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:37+0000
2022-02-08T21:37+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103200/65/1032006510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e110701dea8a8e59f82408323f6b9fd.jpg
ويقول تقرير لموقع "هيلث لاين" إن الثوم له فوائد كثيرة تجعل من الممكن استخدامه في تخفيف التهابات الحلق التي ترافق نزلات البرد.ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذين يمكن للمضادات الحيوية أن تنهي تلك الأعراض في وقت قصير، فإن الثوم يقوم على ذلك خلال أيام.ويعد الثوم من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لمكافحة الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والأمراض البكتيرية والفيروسات لأنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى "الأليسين" يمكنها قتل البكتيريا الضارة التي تسبب التهاب الحلق كما أنها تستخدم في قتل الفيروسات.وتكمن أهمية استخدام الثوم في أنه يحمي الإنسان من الأعراض الجانبية، التي يمكن أن تصاحب تناول المضادات الحيوية، لكن لا ينصح بتناوله لمن يعانون من أمراض حموضة المعدة وارتجاع المرئ.وهناك طرق مختلفة يمكن الاعتماد عليها في الاستفادة من مفعول الثوم أولها تناولها مباشرة، لكن إذا كان ذلك صعبا بالنسبة للبعض فإنه يمكن تناوله ممزوجا في الطعام أو زيت الزيتون.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/تقرير-يكشف-متى-يكون-لتناول-الثوم-والعسل-والزنجبيل-أثرا-سلبيا--1050542679.html
https://arabic.sputniknews.com/20211010/دراسة-الثوم-وعصير-الليمون-يخفضان-ضغط-الدم-1050390468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103200/65/1032006510_225:0:1920:1271_1920x0_80_0_0_570caa4b7ce89055306ac60049d26888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

ما هي فوائد الثوم لعلاج نزلات البرد؟

21:37 GMT 08.02.2022
CC0 / / الثوم
الثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
CC0 / /
تابعنا عبر
يصنف الثوم على أنه غذاء ودواء منذ قرون ويمكن لتناوله أن يحقق فوائد كثيرة للإنسان خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأمراض التي تستهدف الجهاز المناعي للإنسان.
ويقول تقرير لموقع "هيلث لاين" إن الثوم له فوائد كثيرة تجعل من الممكن استخدامه في تخفيف التهابات الحلق التي ترافق نزلات البرد.
ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذين يمكن للمضادات الحيوية أن تنهي تلك الأعراض في وقت قصير، فإن الثوم يقوم على ذلك خلال أيام.
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
تقرير يكشف متى يكون لتناول الثوم والعسل والزنجبيل أثرا سلبيا
26 أكتوبر 2021, 18:19 GMT
ويعد الثوم من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لمكافحة الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والأمراض البكتيرية والفيروسات لأنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى "الأليسين" يمكنها قتل البكتيريا الضارة التي تسبب التهاب الحلق كما أنها تستخدم في قتل الفيروسات.
وتكمن أهمية استخدام الثوم في أنه يحمي الإنسان من الأعراض الجانبية، التي يمكن أن تصاحب تناول المضادات الحيوية، لكن لا ينصح بتناوله لمن يعانون من أمراض حموضة المعدة وارتجاع المرئ.
ليمون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
دراسة: الثوم وعصير الليمون يخفضان ضغط الدم
10 أكتوبر 2021, 09:01 GMT
وهناك طرق مختلفة يمكن الاعتماد عليها في الاستفادة من مفعول الثوم أولها تناولها مباشرة، لكن إذا كان ذلك صعبا بالنسبة للبعض فإنه يمكن تناوله ممزوجا في الطعام أو زيت الزيتون.
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية