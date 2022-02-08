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ما هي قدرات الجيوش المشاركة في مناورات "فلينتلوك" التي تقودها أمريكا
ما هي قدرات الجيوش المشاركة في مناورات "فلينتلوك" التي تقودها أمريكا
تنطلق، الأسبوع المقبل، مناورات "فلينتلوك"، التي تشارك فيها 10 دول بقيادة أمريكية وتعد من أكبر التدريبات العسكرية السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:43+0000
2022-02-08T15:43+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الذي أصدرته أمس الاثنين، فإن تلك التدريبات التي تستضيفها ساحل العاج، يشارك فيها أكثر من 400 جندي.الدول المشاركة في المناورة تنقسم إلى قسمين:ما هو التصنيف العالمي لجيوش الدول المشاركة في مناورات "فلينتلوك"؟تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن جيش غانا هو أقوى الجيوش الأفريقية المشاركة في مناورات "فلينتلوك"، وفقا للتصنيفات العالمية في 2022.أما جيوش الدول الأخرى المشاركة، فتضم أقوى جيش في العالم وهو الجيش الأمريكي، إضافة إلى جيوش أخرى تصنف في مراتب متقدمة عالميا:ما هو موعد انطلاق مناورات "فلينتلوك"؟تنطلق مناورات "فلينتلوك"، في الـ 15 من فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى الـ 28 من الشهر نفسه، وفقا لما أعلنته القيادة الأمريكية في أفريقيا، في وقت سابق اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تقود-10-دول-أفريقية-خلال-مناورات-عسكرية-في-ساحل-العاج-1058150354.html
https://arabic.sputniknews.com/20210607/ما-حجم-القوة-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مناورات-الأسد-الأفريقي؟-1049188454.html
https://arabic.sputniknews.com/20201226/فرنسا-تخطط-للانسحاب-ما-القدرات-العسكرية-لدول-الساحل-الأفريقي-الـ-5؟-1047633422.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي قدرات الجيوش المشاركة في مناورات "فلينتلوك" التي تقودها أمريكا

15:43 GMT 08.02.2022
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHASقوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019
قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / FRANCIS MASCARENHAS
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تنطلق، الأسبوع المقبل، مناورات "فلينتلوك"، التي تشارك فيها 10 دول بقيادة أمريكية وتعد من أكبر التدريبات العسكرية السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة الإرهاب.
وبحسب بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الذي أصدرته أمس الاثنين، فإن تلك التدريبات التي تستضيفها ساحل العاج، يشارك فيها أكثر من 400 جندي.
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
أمريكا تقود 10 دول أفريقية خلال مناورات عسكرية في ساحل العاج
أمس, 15:52 GMT

الدول المشاركة في المناورة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الدول الأفريقية وهي الكاميرون والنيجر وساحل العاج وغانا.
القسم الثاني: يضم بريطانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وكندا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو التصنيف العالمي لجيوش الدول المشاركة في مناورات "فلينتلوك"؟

جنود في الجيش الأمريكي يشاركون في تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
ما حجم القوة العسكرية للدول المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"؟
7 يونيو 2021, 17:51 GMT
تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن جيش غانا هو أقوى الجيوش الأفريقية المشاركة في مناورات "فلينتلوك"، وفقا للتصنيفات العالمية في 2022.
غانا: يحتل جيشها المرتبة رقم 95 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
الكاميرون: يحتل جيشها المرتبة رقم 104 عالميا.
النيجر: يحتل جيشها المرتبة رقم 106 عالميا.
ساحل العاج: يحتل جيشها المرتبة رقم 12 عالميا.
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2020
فرنسا تخطط للانسحاب... ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي الـ 5؟
26 ديسمبر 2020, 17:25 GMT
أما جيوش الدول الأخرى المشاركة، فتضم أقوى جيش في العالم وهو الجيش الأمريكي، إضافة إلى جيوش أخرى تصنف في مراتب متقدمة عالميا:
الجيش الأمريكي: يحتل المرتبة الأولى عالميا
الجيش الفرنسي: يحتل المرتبة رقم 7 عالميا.
الجيش البريطاني: يحتل المرتبة رقم 8 عالميا.
الجيش الكندي: يحتل المرتبة رقم 23 عالميا.
الجيش النرويجي: يحتل المرتبة رقم 33 عالميا.
الجيش الهولندي: يحتل المرتبة رقم 37 عالميا.

ما هو موعد انطلاق مناورات "فلينتلوك"؟

تنطلق مناورات "فلينتلوك"، في الـ 15 من فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى الـ 28 من الشهر نفسه، وفقا لما أعلنته القيادة الأمريكية في أفريقيا، في وقت سابق اليوم.
© Sputnikما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟
ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟
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الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
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