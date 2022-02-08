https://arabic.sputniknews.com/20220208/ما-هي-قدرات-الجيوش-المشاركة-في-مناورات-فلينتلوك-التي-تقودها-أمريكا-1058219447.html

ما هي قدرات الجيوش المشاركة في مناورات "فلينتلوك" التي تقودها أمريكا

ما هي قدرات الجيوش المشاركة في مناورات "فلينتلوك" التي تقودها أمريكا

تنطلق، الأسبوع المقبل، مناورات "فلينتلوك"، التي تشارك فيها 10 دول بقيادة أمريكية وتعد من أكبر التدريبات العسكرية السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T15:43+0000

2022-02-08T15:43+0000

2022-02-08T15:43+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الذي أصدرته أمس الاثنين، فإن تلك التدريبات التي تستضيفها ساحل العاج، يشارك فيها أكثر من 400 جندي.الدول المشاركة في المناورة تنقسم إلى قسمين:ما هو التصنيف العالمي لجيوش الدول المشاركة في مناورات "فلينتلوك"؟تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن جيش غانا هو أقوى الجيوش الأفريقية المشاركة في مناورات "فلينتلوك"، وفقا للتصنيفات العالمية في 2022.أما جيوش الدول الأخرى المشاركة، فتضم أقوى جيش في العالم وهو الجيش الأمريكي، إضافة إلى جيوش أخرى تصنف في مراتب متقدمة عالميا:ما هو موعد انطلاق مناورات "فلينتلوك"؟تنطلق مناورات "فلينتلوك"، في الـ 15 من فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى الـ 28 من الشهر نفسه، وفقا لما أعلنته القيادة الأمريكية في أفريقيا، في وقت سابق اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تقود-10-دول-أفريقية-خلال-مناورات-عسكرية-في-ساحل-العاج-1058150354.html

https://arabic.sputniknews.com/20210607/ما-حجم-القوة-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مناورات-الأسد-الأفريقي؟-1049188454.html

https://arabic.sputniknews.com/20201226/فرنسا-تخطط-للانسحاب-ما-القدرات-العسكرية-لدول-الساحل-الأفريقي-الـ-5؟-1047633422.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية