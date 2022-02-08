نسختها المطورة تبدأ اختبارات الطيران… ما هي قدرات القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 160"؟
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تستعد روسيا لبدء اختبارات قاذفة الصواريخ الاستراتيجية المطورة "تو - 160 إم" قبل الموعد المقرر لها، الذي تم تحديده مسبقا على أن يكون عام 2023، وهو ما يسلط الضوء على تاريخ القاذفة التي استطاعت قطع 20 ألف كيلومتر خلال أطول عملية طيران لقاذفة من هذا النوع استمرت 25 ساعة.
جاء ذلك وفقا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أمس الاثنين، التي أوضح فيها أن الجيش الروسي سيبدأ اختبارات القاذفة قريبا.
يطلق على القاذفة "تو - 160" اسم "البجعة البيضاء" وستكون "تو - 160 إم" نسخة مطورة منها تحمل مكونات جديدة بنسبة 80 في المئة، وفقا لتصريحات سابقة ليكاتيرينا بارانوفا، رئيسة شعبة الإعلام والاتصال في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية.
20 سبتمبر 2021, 06:41 GMT
يذكر أن روسيا توقفت عن إنتاج الطائرة "تو - 160" منذ عام 2008، لكنه تم استئناف تصنيع نسخة مطورة منها تحمل اسم "تو - 160 إم" بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال السنوات الماضية.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة دينيس مانتوروف، فإن النسخة المطورة من "تو - 160" تم تجهيزها لحمل أنواع جديدة من الأسلحة، بينما كانت النسخة السابقة قادرة على حمل 12 صاروخا مدى كل منها 3 آلاف و500 كيلومتر.
13 يناير, 07:34 GMT
أول رحلة طيران للنسخة المطورة "تو - 160 إم" جرت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستطاعت الطائرة أن تحلق على ارتفاع 600 متر لمدة 30 دقيقة، بحسب موقع "روستيخ" الروسي.
وحققت "تو - 160" رقما قياسيا بأطول مدة تحليق استمرت 25 ساعة متواصلة قطعت خلالها 20 ألف كيلومتر، بحسب موقع شركة "توبوليف" الروسية.
قامت أول نسخة من الطائرة بأول رحلة طيران عام 1981 ودخلت الخدمة بعد انتهاء الاختبارات في عام 1987 ووصل عدد النسخ التي تم تصنيعها 35 طائرة، بحسب موقع "إيرفورس تكنولوجي".
تصل المسافة بين الجناحين في وضع الطي إلى 35.6 متر وعند فردهما إلى 55.7 متر، وفقا لموقع "ميليتري توداي".
طول الطائرة 54.1 متر وارتفاعها 13.1 متر وتصل حمولتها القتالية في الظروف العادية إلى 9 أطنان وحمولتها القصوى 40 طن تضم 12 صاروخا وقنابل.
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورقاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو
قاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich/
أما وزن الطائرة فارغة فيصل إلى نحو 118 طنا، ووزن الإقلاع بكامل حمولتها 275 طنا.
تصل السرعة القصوى للطائرة إلى ألفين و220 كيلومترا في الساعة (أسرع من الصوت) ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 15 ألف و500 متر ويصل مداها إلى 12 ألف و300 كيلومتر، يمكن أن تزود بالوقود في الجو.
تعمل القاذفة الروسية الاستراتيجية بـ 4 محركات ويمكنها التحليق بسرعتها القصوى في الارتفاعات العليا، بينما يمكنها التحليق بسرعة ألف و30 كيلومترا في الساعة بالقرب من الأرض.
يمكن للطائرة أن تهبط على مدارج خرسانية طولها 3 كيلومترات، كما يمكنها تغيير ارتفاعها إلى أعلى بمعدل 70 مترا في الثانية ويتكون طاقم الطائرة من 4 أفراد.
ورغم أن الطائرة حطمت أرقاما قياسية في مدة البقاء في الجو، التي وصلت إلى 25 ساعة قطعت خلالها نحو 20 ألف كيلومتر، فإن متوسط بقائها في الجو في الظروف العادية هو 15 ساعة.
© Sputnik . M.Hassanمعلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "ياك - 41"
© Sputnik . M.Hassan