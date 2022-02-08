https://arabic.sputniknews.com/20220208/محلل-سياسي-إيراني-تم-التوصل-لاتفاق-للتحقق-من-رفع-العقوبات-عن-إيران-1058210580.html

محلل سياسي إيراني: تم التوصل لاتفاق للتحقق من رفع العقوبات عن إيران

محلل سياسي إيراني: تم التوصل لاتفاق للتحقق من رفع العقوبات عن إيران

قال المحلل السياسي الإيراني حكم أمهز لراديو "سبوتنيك" إنه يعتقد أنه تم الاتفاق على مسودة للتحقق من رفع العقوبات عن إيران. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T13:02+0000

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2022-02-08T13:02+0000

أخبار إيران

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وتابع أن هناك بعض النقاط العالقة المرتبطة برفع العقوبات القصوى لا تزال باقية، لأنه حتى الآن ما زالت عقوبات عدة تفرض على عمليات التبادل المالي وتصدير النفط.وأشار أمهز إلى أنه ورغم ذلك هناك أجواء إيجابية تفوق الأجواء السلبية بما يتعلق بالاتفاق وكذلك فإن هذه الجولة ستكون حاسمة وأجواء التفاؤل حتى الآن هي التي تتقدم.وأضاف أمهز أنه إذا بقيت بعض العقوبات الثانوية غير المؤثرة فسوف يتم الاتفاق. وعن موضوع الضمانات قال حكم إنهم قد توصلوا إلى صيغة حل للتحقق من رفع العقوبات والاتفاق على أن تبقى أجهزة الطرد المركزي المتطورة وكميات اليورانيوم المخصبة في مخزن محدد في إيران يختم بالشمع الأحمر ويراقب من قبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت كاميرات الوكالة وهذا يعزز الضمانات بالنسبة لإيران ولذلك فإذا حصلت أي مخالفة من الأطراف الغربية وحال عدم الالتزام بتعهداتها يحق لإيران أن ترفع هذه القيود وأن تعيد استخدام ما في هذا المخزن.وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه تمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويمكن اختتام المفاوضات في وقت قصير، وقال أوليانوف، يمكن تسمية المرحلة الحالية بالمرحلة الأخيرة. لقد تم قطع شوط طويل. وتمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية. هناك العديد من النقاط، التي تتطلب مزيدًا من التطوير، لكن يمكن البناء على ما تم التوصل اليه من اجل اختتام المفاوضات في وقت قصير إلى حد ما. وتستأنف المفاوضات في فيينا اليوم حول العودة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وكانت قد جرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015 .

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