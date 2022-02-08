تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/محلل-سياسي-إيراني-تم-التوصل-لاتفاق-للتحقق-من-رفع-العقوبات-عن-إيران-1058210580.html
محلل سياسي إيراني: تم التوصل لاتفاق للتحقق من رفع العقوبات عن إيران
محلل سياسي إيراني: تم التوصل لاتفاق للتحقق من رفع العقوبات عن إيران
قال المحلل السياسي الإيراني حكم أمهز لراديو "سبوتنيك" إنه يعتقد أنه تم الاتفاق على مسودة للتحقق من رفع العقوبات عن إيران. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T13:02+0000
2022-02-08T13:02+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d246651f39dc3ff9471dfd594327120c.jpg
وتابع أن هناك بعض النقاط العالقة المرتبطة برفع العقوبات القصوى لا تزال باقية، لأنه حتى الآن ما زالت عقوبات عدة تفرض على عمليات التبادل المالي وتصدير النفط.وأشار أمهز إلى أنه ورغم ذلك هناك أجواء إيجابية تفوق الأجواء السلبية بما يتعلق بالاتفاق وكذلك فإن هذه الجولة ستكون حاسمة وأجواء التفاؤل حتى الآن هي التي تتقدم.وأضاف أمهز أنه إذا بقيت بعض العقوبات الثانوية غير المؤثرة فسوف يتم الاتفاق. وعن موضوع الضمانات قال حكم إنهم قد توصلوا إلى صيغة حل للتحقق من رفع العقوبات والاتفاق على أن تبقى أجهزة الطرد المركزي المتطورة وكميات اليورانيوم المخصبة في مخزن محدد في إيران يختم بالشمع الأحمر ويراقب من قبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت كاميرات الوكالة وهذا يعزز الضمانات بالنسبة لإيران ولذلك فإذا حصلت أي مخالفة من الأطراف الغربية وحال عدم الالتزام بتعهداتها يحق لإيران أن ترفع هذه القيود وأن تعيد استخدام ما في هذا المخزن.وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه تمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويمكن اختتام المفاوضات في وقت قصير، وقال أوليانوف، يمكن تسمية المرحلة الحالية بالمرحلة الأخيرة. لقد تم قطع شوط طويل. وتمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية. هناك العديد من النقاط، التي تتطلب مزيدًا من التطوير، لكن يمكن البناء على ما تم التوصل اليه من اجل اختتام المفاوضات في وقت قصير إلى حد ما. وتستأنف المفاوضات في فيينا اليوم حول العودة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وكانت قد جرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015 .
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073039_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0c4a3baecd2136991c6d6517b409ef39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

محلل سياسي إيراني: تم التوصل لاتفاق للتحقق من رفع العقوبات عن إيران

13:02 GMT 08.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبر
قال المحلل السياسي الإيراني حكم أمهز لراديو "سبوتنيك" إنه يعتقد أنه تم الاتفاق على مسودة للتحقق من رفع العقوبات عن إيران.
وتابع أن هناك بعض النقاط العالقة المرتبطة برفع العقوبات القصوى لا تزال باقية، لأنه حتى الآن ما زالت عقوبات عدة تفرض على عمليات التبادل المالي وتصدير النفط.
وأشار أمهز إلى أنه ورغم ذلك هناك أجواء إيجابية تفوق الأجواء السلبية بما يتعلق بالاتفاق وكذلك فإن هذه الجولة ستكون حاسمة وأجواء التفاؤل حتى الآن هي التي تتقدم.
وأضاف أمهز أنه إذا بقيت بعض العقوبات الثانوية غير المؤثرة فسوف يتم الاتفاق.
وعن موضوع الضمانات قال حكم إنهم قد توصلوا إلى صيغة حل للتحقق من رفع العقوبات والاتفاق على أن تبقى أجهزة الطرد المركزي المتطورة وكميات اليورانيوم المخصبة في مخزن محدد في إيران يختم بالشمع الأحمر ويراقب من قبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت كاميرات الوكالة وهذا يعزز الضمانات بالنسبة لإيران ولذلك فإذا حصلت أي مخالفة من الأطراف الغربية وحال عدم الالتزام بتعهداتها يحق لإيران أن ترفع هذه القيود وأن تعيد استخدام ما في هذا المخزن.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه تمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويمكن اختتام المفاوضات في وقت قصير، وقال أوليانوف، يمكن تسمية المرحلة الحالية بالمرحلة الأخيرة. لقد تم قطع شوط طويل. وتمت صياغة مسودة الوثيقة النهائية. هناك العديد من النقاط، التي تتطلب مزيدًا من التطوير، لكن يمكن البناء على ما تم التوصل اليه من اجل اختتام المفاوضات في وقت قصير إلى حد ما. وتستأنف المفاوضات في فيينا اليوم حول العودة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وكانت قد جرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015 .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية