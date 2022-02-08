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https://arabic.sputniknews.com/20220208/مسؤول-أمريكي-سابق-يوضح-هل-سيتدخل-الناتو-لحماية-أوكرانيا-في-حالة-نشوب-حرب-مع-روسيا--1058219281.html
مسؤول أمريكي سابق يوضح هل سيتدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حالة نشوب حرب مع روسيا
مسؤول أمريكي سابق يوضح هل سيتدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حالة نشوب حرب مع روسيا
قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بالشأن الأوكراني، كورت فولكر، إن كييف لا يجب أن تعتمد على حماية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة نشوب... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:19+0000
2022-02-08T15:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأضاف فولكر في تصريحات تلفزيونية، أن البند 5 من ميثاق الحلف تشير إلى أنه في حالة وقوع هجوم على أي دولة عضوة في الناتو، فإن الحلفاء سوف سيتأهبون "على الفور" للدفاع عنها.وتابع: "في حالة أوكرانيا، الوضع مختلف، لافتا إلى أن موقف الناتو الحالي يتميز بالغموض. وأوضح فولكر أن "الناتو لن يفعل ذلك من أجل دولة ليست جزءًا من الحلف مثل أوكرانيا". يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لـ "غزو" أوكرانيا. في حين نفت روسيا مثل هذه الادعاءات أكثر من مرة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تتحرك داخل أراضي الدولة - وهذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يقلق أحداً. وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لنشر مزيد من قوات "الناتو" بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/هفوة-لبايدن-عن-الدولة-التي-ستغزو-أوكرانيا-1058207423.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم

مسؤول أمريكي سابق يوضح هل سيتدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حالة نشوب حرب مع روسيا

15:19 GMT 08.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بالشأن الأوكراني، كورت فولكر، إن كييف لا يجب أن تعتمد على حماية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة نشوب صراع محتمل مع روسيا.
وأضاف فولكر في تصريحات تلفزيونية، أن البند 5 من ميثاق الحلف تشير إلى أنه في حالة وقوع هجوم على أي دولة عضوة في الناتو، فإن الحلفاء سوف سيتأهبون "على الفور" للدفاع عنها.
وتابع: "في حالة أوكرانيا، الوضع مختلف، لافتا إلى أن موقف الناتو الحالي يتميز بالغموض.
وأوضح فولكر أن "الناتو لن يفعل ذلك من أجل دولة ليست جزءًا من الحلف مثل أوكرانيا".

ويرى المسؤول الأمريكي السابق أن "الناتو لن يتدخل لحماية أوكرانيا لأنه ليس عليه التزامات تجاهها".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
هفوة لبايدن عن الدولة التي ستغزو أوكرانيا
11:57 GMT
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لـ "غزو" أوكرانيا. في حين نفت روسيا مثل هذه الادعاءات أكثر من مرة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تتحرك داخل أراضي الدولة - وهذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يقلق أحداً.
وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لنشر مزيد من قوات "الناتو" بالقرب من حدودها.
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