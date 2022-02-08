https://arabic.sputniknews.com/20220208/مشروبات-طبيعية-تساعد-في-علاج-جرثومة-المعدة-1058224722.html

مشروبات طبيعية تساعد في علاج جرثومة المعدة

مشروبات طبيعية تساعد في علاج جرثومة المعدة

في ظل معاناة فئة كبيرة من الأشخاص من آلام جرثومة المعدة، ينصح خبراء بتناول بعض المشروبات الطبيعية التي قد تساعد في علاج هذا المرض. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T16:52+0000

2022-02-08T16:52+0000

2022-02-08T16:52+0000

خبيرة

مشروبات

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ونشر موقع "الكونسلتو" مجموعة من المشروبات قد تسهم في علاج جرثومة المعدة والتي جاءت كالآتي:الشاي الأخضرتناول الشاي الأخضر بشكل منتظم يسهم في علاج جرثومة المعدة، لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وهو ما يقلل خطر الإصابة بالإسهال، والعدوى، والغثيان، الانتفاخ، وآلام المعدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي لنتائج عكسية.شاي الزنجبيليساعد تناول شاي الزنجبيل في علاج مشاكل الجهاز الهضمي كالغثيان والقيء لاسيما عند السيدات الحوامل المصابات بجرثومة المعدة. كما أنه يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.شاي النعناعخلصت دراسات علمية إلى أن شاي النعناع يلعب دورا في راحة عضلات الأمعاء، وهو ما يخفف من آلام الإصابة بجرثومة المعدة. ومن الممكن وضع أوراق النعناع في الأطعمة للحصول على أكبر قدر من الفوائد.الشمر:يساعد تناول الشمر في علاج آلام المعدة والإصابة بالإمساك والغازات والإسهال، وهو ما يساعد في تعزيز انتظام الجهاز الهضمي.شاي البابونجيساعد تناول شاي البابونج في تخفيف أعراض جرثومة المعدة بشكل كبير والتي منها الغازات والغثيان وعدم القدرة على تناول الطعام والقيء والإسهال.

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خبيرة, مشروبات