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مصر... انطلاق "التدريب البحري الدولي" في البحر الأحمر
مصر... انطلاق "التدريب البحري الدولي" في البحر الأحمر
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي ( IMX / CE22) بنطاق الأسطول الجنوبى في البحر الأحمر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:53+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري المصري نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.وقال المتحدث العسكري إن فعاليات التدريب البحري الدولي تأتي: "فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".وأضاف أن فعاليات التدريب تستمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وبمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.وأوضح أن التدريب يعد واحدا "من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة".ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، بحسب البيان ذاته.كما سيشهد التدريب "تنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي".وختم المتحدث العسكري المصري بيانه بالقول: "يأتى التدريب تأكيداً على عمق الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب (لم يحددها البيان) بما يساهم فى دعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى المنطقة".وتزايدت التوترات خلال الآونة الأخيرة في البحر الأحمر، على خلفية اتهامات أمريكية لإيران بالمساس بأمن الملاحة فيه، بما في ذلك من خلال دعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي احتجزت مؤخرا سفية إماراتية، قبالة ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/خبراء-احتجاز-أنصار-الله-للسفينة-الإماراتية-يعطي-حرب-اليمن-أبعادا-جديدة-1054907666.html
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مصر... انطلاق "التدريب البحري الدولي" في البحر الأحمر

11:53 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / JOEL SAGETفرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية
فرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / JOEL SAGET
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي ( IMX / CE22) بنطاق الأسطول الجنوبى في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري المصري نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وقال المتحدث العسكري إن فعاليات التدريب البحري الدولي تأتي: "فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف أن فعاليات التدريب تستمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وبمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.
وأوضح أن التدريب يعد واحدا "من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة".
ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، بحسب البيان ذاته.
كما سيشهد التدريب "تنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي".
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وختم المتحدث العسكري المصري بيانه بالقول: "يأتى التدريب تأكيداً على عمق الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب (لم يحددها البيان) بما يساهم فى دعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى المنطقة".
وتزايدت التوترات خلال الآونة الأخيرة في البحر الأحمر، على خلفية اتهامات أمريكية لإيران بالمساس بأمن الملاحة فيه، بما في ذلك من خلال دعم جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي احتجزت مؤخرا سفية إماراتية، قبالة ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد.
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