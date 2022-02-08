https://arabic.sputniknews.com/20220208/مطعم---سجن-الزنزانة-رقم-16-في-إيران-1058168847.html

مطعم - سجن "الزنزانة رقم 16" في إيران

مطعم - سجن "الزنزانة رقم 16" في إيران

افتتح في طهران مطعم "الزنزانة رقم 16"، الذي يستخدم جزءا من عائداته لتحرير أولئك الذين يقبعون في السجون الإيرانية بسبب الديون غير المسددة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

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افتتح سجينان إيرانيان سابقان "مطعم سجن" ناجح للمساهمة في جمع الأموال للإفراج عن المدانين القابعين خلف القضبان بسبب ديون غير مدفوعة. ولدت فكرة المطعم في السجن. قال بنيامين نخات (31 عاما) لوكالة "فرانس برس":شريكه في التجارة، أرمان علي زاده، وهو مصدر يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يغرق أيضًا في الديون. القانون الإيراني صارم فيما يخص كتابة الشيكات المرتجعة، وعدم دفع المهور المتفق عليها أو القروض المصرفية: إنه يحكم بالسجن إلى أن يتم سداد المبلغ المالي.بحسب مسؤولي السجن، أكثر من 11 ألف إيراني مسجونون لفشلهم في سداد ديونهم. هذا ما يقرب من 5% من إجمالي عدد نزلاء السجون في إيران. بعد عامين من إطلاق سراحهما، افتتح صديقا السجن معطم "الزنزانة رقم 16"، بطاولات طعام منفصلة خلف القضبان. قال نخات مبتسمًا: ساعدوا السجناءبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، حقق المطعم، الذي افتتح لأول مرة في عام 2016، بسبع "زنزانات" فقط، دفع إلى افتتاح مطعمين آخرين، في طهران ومدينة أصفهان المركزية. كما أن الملاك لم يتركوا رفاقهم في ورطة. وقال علي زاده:وأوضح أن زوجات السجناء غالبا ما يطلبن المساعدة. نختار ما يبدو لنا أنه الأولوية: على سبيل المثال، متزوج ولديه أطفال، أو مريض غير قادر على العمل لسداد قرض. وتشارك العديد من الجمعيات والمشاهير في مثل هذه الجمعيات الخيرية. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تم التبرع العام الماضي بمبلغ 130 مليون دولار لسداد ديون آلاف السجناء. كما يوظف مطعم "الزنزانة رقم 16" أيضًا أشخاص بسوابق سلبية تم إطلاق صراحهم حديثًا. برفقة صديقيها، هاستي برجيسيان، 24 عامًا، مديرة مشتريات في أحد المصانع، قالت، وهي تتناول لقمة من البيتزا:وفي زنزانة أخرى، احتفلت شيفا شمشكي، 33 عامًا، بعيد ميلاد زوجها. وقالت: "جئنا لأن صديقنا مسجون منذ تسعة أشهر بسبب ديونه غير المسددة. كان قد اشترى بعض السلع، لكنه دُمر بسبب التضخم المالي".يذكر أن العدد الإجمالي للمعتقلين في إيران في عام 2019 بلغ 240 ألفًا، حسبما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "IRNA".

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