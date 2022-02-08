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https://arabic.sputniknews.com/20220208/مقتل-طفل-ليبي-بعد-سقوطه-في-بئر-1058223746.html
مقتل طفل ليبي بعد سقوطه في بئر
مقتل طفل ليبي بعد سقوطه في بئر
لقي طفل ليبي مصرعه، عقب سقوطه في بئر سطحية يطلق عليها باللغة المحلية "ماغن"، في واقعة أثارت مشاعر المواطنين تزامنا مع حادث الطفل ريان المغربي الذي لقى ردود فعل... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:44+0000
2022-02-08T16:44+0000
العالم العربي
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في البداية، نشر والد الطفل هيثم مسعود حيدر عبر صفحته في منصة "فيسبوك"، يتساءل ويدعو لاكتشاف مصير نجله المتغيب عن المنزل منذ بعض الوقت.ويوم الأحد، اكتشفت السلطات سقوط الطفل في البئر التابعة لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ليفارق الحياة على أثر ذلك، حسبما ذكر تلفزيون "218" الليبي.وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعد يوم واحد مباشرة من إخراج الطفل ريان المغربي من البئر العميقة التي سقط فيها.سقط ريان في بئر ارتوازية في منطقة شفشاون المغربية على عمق 32 مترا، يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت أعمال الحفر والإنقاذ الشاقة على الفور، لكن رجال الطوارئ لم يتمكنوا من الوصول إليه قبل مساء يوم السبت.نظرا لطبيعة التربة في المنطقة والضيق الشديد للبئر وعمقها الكبير، تطلبت جهود استخراجه أعمالا مضنية وشاقة. في البداية كان الطفل على قيد الحياة لكنه كان قد توفي عند الوصول إليه بعد 5 أيام من سقوطه.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/فتية-الكهف-والطفل-ريان-عمليات-إنقاذ-ملحمية-أثارت-مشاعر-العالم-وتكللت-بالنجاح-1058040563.html
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العالم العربي

مقتل طفل ليبي بعد سقوطه في بئر

16:44 GMT 08.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
تابعنا عبر
لقي طفل ليبي مصرعه، عقب سقوطه في بئر سطحية يطلق عليها باللغة المحلية "ماغن"، في واقعة أثارت مشاعر المواطنين تزامنا مع حادث الطفل ريان المغربي الذي لقى ردود فعل قوية.
في البداية، نشر والد الطفل هيثم مسعود حيدر عبر صفحته في منصة "فيسبوك"، يتساءل ويدعو لاكتشاف مصير نجله المتغيب عن المنزل منذ بعض الوقت.
ويوم الأحد، اكتشفت السلطات سقوط الطفل في البئر التابعة لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ليفارق الحياة على أثر ذلك، حسبما ذكر تلفزيون "218" الليبي.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
فتية الكهف والطفل ريان... عمليات إنقاذ ملحمية أثارت مشاعر العالم وتكللت بالنجاح
4 فبراير, 21:31 GMT
وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الواقعة لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعد يوم واحد مباشرة من إخراج الطفل ريان المغربي من البئر العميقة التي سقط فيها.
سقط ريان في بئر ارتوازية في منطقة شفشاون المغربية على عمق 32 مترا، يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت أعمال الحفر والإنقاذ الشاقة على الفور، لكن رجال الطوارئ لم يتمكنوا من الوصول إليه قبل مساء يوم السبت.
نظرا لطبيعة التربة في المنطقة والضيق الشديد للبئر وعمقها الكبير، تطلبت جهود استخراجه أعمالا مضنية وشاقة. في البداية كان الطفل على قيد الحياة لكنه كان قد توفي عند الوصول إليه بعد 5 أيام من سقوطه.
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الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-1) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
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