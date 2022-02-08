تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موسكو-العواقب-السلبية-على-الغرب-نتيجة-فرض-عقوبات-صارمة-على-روسيا-أمر-حتمي-1058167256.html
موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي
موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:17+0000
2022-02-08T07:37+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".وأضاف: "نحن نفهم جيدا عند التفكير العقلاني أن هذا التطور ليس في مصلحة أي من الأطراف".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي

07:17 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 08.02.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي.
وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".
وأضاف: "نحن نفهم جيدا عند التفكير العقلاني أن هذا التطور ليس في مصلحة أي من الأطراف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية