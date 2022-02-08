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https://arabic.sputniknews.com/20220208/موسكو-العواقب-السلبية-على-الغرب-نتيجة-فرض-عقوبات-صارمة-على-روسيا-أمر-حتمي-1058167256.html
موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي
موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:17+0000
2022-02-08T07:17+0000
2022-02-08T07:37+0000
روسيا
العالم
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وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".وأضاف: "نحن نفهم جيدا عند التفكير العقلاني أن هذا التطور ليس في مصلحة أي من الأطراف".
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موسكو: العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي 07:17 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر يتبع
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي.
وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".
وأضاف: "نحن نفهم جيدا عند التفكير العقلاني أن هذا التطور ليس في مصلحة أي من الأطراف".