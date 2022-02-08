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موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال فصل الربيع
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موسكو-تأمل-أن-يبدأ-إنتاج-اللقاح-الروسي-المضاد-لفيروس-كورونا-في-مصر-خلال-فصل-الربيع-1058165446.html
موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال فصل الربيع
موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال فصل الربيع
أعرب سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، عن أمل موسكو في بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في مصر خلال ربيع العام... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T06:16+0000
2022-02-08T06:28+0000
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وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت تقريبا مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة "مينافارم" بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح سيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة "غاماليا". ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".وفقا له ، أولا وقبل كل شيء ، تنوي "مينافارم" تلبية احتياجات السوق المحلية. مشددا على أنه "بعد ذلك يمكنهم ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى، ينتظرون أيضًا لقاحنا".
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موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال فصل الربيع

06:16 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 08.02.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصور إعداد لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020
 إعداد لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعرب سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، عن أمل موسكو في بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في مصر خلال ربيع العام الجاري.
وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت تقريبا مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة "مينافارم" بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح سيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة "غاماليا". ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".
وفقا له ، أولا وقبل كل شيء ، تنوي "مينافارم" تلبية احتياجات السوق المحلية. مشددا على أنه "بعد ذلك يمكنهم ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى، ينتظرون أيضًا لقاحنا".
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