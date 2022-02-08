موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر خلال فصل الربيع

وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت تقريبا مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة "مينافارم" بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح سيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة "غاماليا". ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".وفقا له ، أولا وقبل كل شيء ، تنوي "مينافارم" تلبية احتياجات السوق المحلية. مشددا على أنه "بعد ذلك يمكنهم ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى، ينتظرون أيضًا لقاحنا".
أعرب سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، عن أمل موسكو في بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في مصر خلال ربيع العام الجاري.
وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت تقريبا مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة "مينافارم" بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح سيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة "غاماليا". ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".
وفقا له ، أولا وقبل كل شيء ، تنوي "مينافارم" تلبية احتياجات السوق المحلية. مشددا على أنه "بعد ذلك يمكنهم ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى، ينتظرون أيضًا لقاحنا".