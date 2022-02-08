تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موقع-عبري-يكشف-سبب-الخلاف-بين-الإمارات-وإسرائيل-بشأن-رحلات-الطيران-بينهما-1058220967.html
موقع عبري يكشف سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما
موقع عبري يكشف سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الثلاثاء، عن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:48+0000
2022-02-08T15:48+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
طيران الإمارات
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103214/69/1032146953_0:286:4660:2907_1920x0_80_0_0_929b1e44e98bc2311844c0ea423b7cf9.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.وأوضح الموقع أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين، بداية من اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر فبراير/شباط.ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى من جهاز الشاباك الإسرائيلي، قد طار إلى الإمارات، وبشكل عاجل، يوم الأحد الماضي، من أجل وضع حلول ناجعة وعاجلة لمشكلة الطيران بين الدولتين، في وقت وافقت الإمارات على طلب إسرائيل تمديد فترة المفاوضات حتى نهاية الشهر الجاري.وقد توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.ويذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعلام-مخاوف-من-توقف-الرحلات-الجوية-بين-الإمارات-وإسرائيل-لخلافات-أمنية-1058063863.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103214/69/1032146953_202:0:4458:3192_1920x0_80_0_0_f64328784a614159ad3e09e79486975b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, طيران الإمارات, العالم العربي

موقع عبري يكشف سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما

15:48 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / ANDREJ ISAKOVICمطار أبوظبي الدولي
مطار أبوظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / ANDREJ ISAKOVIC
تابعنا عبر
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الثلاثاء، عن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية
5 فبراير, 14:33 GMT
وأوضح الموقع أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين، بداية من اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر فبراير/شباط.
ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى من جهاز الشاباك الإسرائيلي، قد طار إلى الإمارات، وبشكل عاجل، يوم الأحد الماضي، من أجل وضع حلول ناجعة وعاجلة لمشكلة الطيران بين الدولتين، في وقت وافقت الإمارات على طلب إسرائيل تمديد فترة المفاوضات حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.
ويذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية