نتنياهو: بينيت سلم مفاتيح الحكومة لـ"الإخوان المسلمين"

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تلقى، في الأيام الأخيرة، رسالة من مصدر مهم في العالم العربي ـ لم يكشف من هو ـ يوضح له أنهم "يحاربون جماعة الإخوان المسلمين بضراوة".وأوضح نتنياهو أن هذا المصدر العربي يتساءل لنتنياهو، كيف أن الإخوان في إسرائيل شريك كبير في الحكومة؟".وادعى نتنياهو أن سلفه نفتالي بينيت قد سلّم مفاتيح الحكومة لمنصور عباس.يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشكيل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الثلاثاء، عن دهشته من تسليم سلفه، نفتالي بينيت، مفاتيح الحكومة في بلاده لـ"الإخوان المسلمين".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تلقى، في الأيام الأخيرة، رسالة من مصدر مهم في العالم العربي ـ لم يكشف من هو ـ يوضح له أنهم "يحاربون جماعة الإخوان المسلمين بضراوة".
בימים האחרונים קיבלתי מסר מגורם חשוב מאוד בעולם הערבי. הוא אמר: ״אנחנו נלחמים בחירוף נפש באחים המוסלמים, תסביר לי איך דווקא בישראל האחים המוסלמים הם שותפים בכירים בממשלה?״.
وأوضح نتنياهو أن هذا المصدر العربي يتساءل لنتنياهو، كيف أن الإخوان في إسرائيل شريك كبير في الحكومة؟".
وادعى نتنياهو أن سلفه نفتالي بينيت قد سلّم مفاتيح الحكومة لمنصور عباس.
يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.
ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشكيل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.