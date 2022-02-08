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نتنياهو: بينيت سلم مفاتيح الحكومة لـ"الإخوان المسلمين"
نتنياهو: بينيت سلم مفاتيح الحكومة لـ"الإخوان المسلمين"
أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الثلاثاء، عن دهشته من تسليم سلفه، نفتالي بينيت، مفاتيح الحكومة في بلاده لـ"الإخوان المسلمين". 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:16+0000
2022-02-08T18:16+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تلقى، في الأيام الأخيرة، رسالة من مصدر مهم في العالم العربي ـ لم يكشف من هو ـ يوضح له أنهم "يحاربون جماعة الإخوان المسلمين بضراوة".وأوضح نتنياهو أن هذا المصدر العربي يتساءل لنتنياهو، كيف أن الإخوان في إسرائيل شريك كبير في الحكومة؟".وادعى نتنياهو أن سلفه نفتالي بينيت قد سلّم مفاتيح الحكومة لمنصور عباس.يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشكيل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي

نتنياهو: بينيت سلم مفاتيح الحكومة لـ"الإخوان المسلمين"

18:16 GMT 08.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الثلاثاء، عن دهشته من تسليم سلفه، نفتالي بينيت، مفاتيح الحكومة في بلاده لـ"الإخوان المسلمين".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تلقى، في الأيام الأخيرة، رسالة من مصدر مهم في العالم العربي ـ لم يكشف من هو ـ يوضح له أنهم "يحاربون جماعة الإخوان المسلمين بضراوة".
وأوضح نتنياهو أن هذا المصدر العربي يتساءل لنتنياهو، كيف أن الإخوان في إسرائيل شريك كبير في الحكومة؟".
وادعى نتنياهو أن سلفه نفتالي بينيت قد سلّم مفاتيح الحكومة لمنصور عباس.
يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.
ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشكيل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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