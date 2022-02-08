نصر الله: إذا قصفت إسرائيل إيران سيكون الرد عنيفا

وجاءت تصريحات نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على أن الحديث الأمريكي عن الحرب على إيران هو مجرد "تهويل، بدعوى أن إيران دولة ذات استقلال حقيقي وسيادة كاملة، والشعب هو الذي يحكم في إيران.وأوضح نصر الله أن إيران تشكل نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم برمته، مضيفا أن "الكثيرين في المنطقة ممن يتحدثون عن الاستقلال والسيادة هم أتباع سفارات، وإيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة".واستطرد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "أمريكا تعادي النظام الإسلامي في إيران لأنه نظام مستقل ذو سيادة ولا يقبل الظلم، والإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران، وأغلب المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل يخالف قيام ضربة عسكرية ضد إيران".
وأوضح نصر الله أن إيران تشكل نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم برمته، مضيفا أن "الكثيرين في المنطقة ممن يتحدثون عن الاستقلال والسيادة هم أتباع سفارات، وإيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة".
واستطرد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "أمريكا تعادي النظام الإسلامي في إيران لأنه نظام مستقل ذو سيادة ولا يقبل الظلم، والإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران، وأغلب المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل يخالف قيام ضربة عسكرية ضد إيران".