https://arabic.sputniknews.com/20220208/نصر-الله-يخبئ-مفاجأة-لإسرائيل-حال-إقدامها-على-مهاجمة-حزب-الله-1058231966.html

نصر الله يخبئ مفاجأة لإسرائيل حال إقدامها على مهاجمة "حزب الله"

نصر الله يخبئ مفاجأة لإسرائيل حال إقدامها على مهاجمة "حزب الله"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنه يخبئ مفاجأة لإسرائيل حال إقدامها على مهاجمة "حزب الله" اللبناني. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T19:51+0000

2022-02-08T19:51+0000

2022-02-08T19:51+0000

إسرائيل

حسن نصرالله

لبنان

العالم العربي

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وجاءت تصريحات نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، تساءل خلالها عن مدى معرفة إسرائيل بعدد صواريخ "حزب الله"، حتى يريد القضاء على صواريخه، قائلا في حالة من التعجب: "هل يعرف أعدادها؟".وأكد نصر الله أن سلاح الدفاع الجوي للمقاومة اللبنانية أعطى نتائج فعالة جدا منذ تفعيله قبل عامين، وحجم انتشار القدرة الصاروخية للمقاومة لا تتيح للعدو الإسرائيلي أن يقوم بشيء ضد لبنان.وقال الأمين العام لـ"حزب الله": "لو كان العدو الإسرائيلي لديه قناعة 50 بالمئة بأن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعلوا ذلك"، مضيفا: "إذا حصلت الحرب فنحن لا نخافها ولا نتخلى عن بلدنا، وهناك أمور مخبأة لمفاجأة العدو".وشدد حسن نصر الله على أن حزبه اللبناني تجاوز مرحلة الخطر على المقاومة بفعل الاحتضان الشعبي وصلابة المقاومة ومعنوياتها العالية، مشيرا إلى أن المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكّنها أن تدافع عن شعبها وبلدها من خلاله، وتواجه بواسطته التهديدات الإسرائيلية.للمزيد: غانتس يتخذ قرارا ضد شركات تزود "حزب الله" بمواد لصناعة الصواريخوأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أن إسرائيل لن تستطيع تحقيق هدفها من خلال شن الحرب على الحزب، لافتا إلى أنه "عندما يقول الكيان الإسرائيلي إننا نريد أن نقضي على صواريخ حزب الله فهو بحاجة إلى حرب كاملة".

https://arabic.sputniknews.com/20220208/نصر-الله-إذا-قصفت-إسرائيل-إيران-سيكون-الرد-عنيفا-1058230984.html

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إسرائيل, حسن نصرالله, لبنان, العالم العربي