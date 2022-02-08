نصر الله يعلق على الحرب "الكونية" في سوريا

وجاءت تصريحات نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على أن الأوضاع في سوريا لا تزال تحتاج إلى المزيد من العناية والحذر.وأوضح نصرالله أن "بعض الأهداف التي تقصف في سوريا تابعة لحزب الله وأرسينا سابقا معادلة أن أي شهيد لنا سنرد من لبنان أو من سوريا"، مضيفا أن "الأمور ما تزال بحاجة الى الحذر والتهديد في الشمال، وشرق الفرات ما زال قائما فالأمريكيون ما زالوا يسرقون النفط والغاز من شرق الفرات".وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن "الوضع في سوريا يحتاج إلى أن نكون إلى جانب بعضنا ونحن موجودون ضمن حدود الحاجة"، موضحا أن "هناك مشروع لإعادة إحياء "داعش" في سوريا والعراق وبالتالي المخاطر ما زالت قائمة".
وأوضح نصرالله أن "بعض الأهداف التي تقصف في سوريا تابعة لحزب الله وأرسينا سابقا معادلة أن أي شهيد لنا سنرد من لبنان أو من سوريا"، مضيفا أن "الأمور ما تزال بحاجة الى الحذر والتهديد في الشمال، وشرق الفرات ما زال قائما فالأمريكيون ما زالوا يسرقون النفط والغاز من شرق الفرات".
وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن "الوضع في سوريا يحتاج إلى أن نكون إلى جانب بعضنا ونحن موجودون ضمن حدود الحاجة"، موضحا أن "هناك مشروع لإعادة إحياء "داعش" في سوريا والعراق وبالتالي المخاطر ما زالت قائمة".