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https://arabic.sputniknews.com/20220208/نصر-الله-يعلق-على-الحرب-الكونية-في-سوريا-1058233783.html
نصر الله يعلق على الحرب "الكونية" في سوريا
نصر الله يعلق على الحرب "الكونية" في سوريا
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الكونية على سوريا انتهت، ولم تؤت ثمارها. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T20:44+0000
2022-02-08T20:44+0000
حسن نصرالله
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار حزب الله
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وجاءت تصريحات نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على أن الأوضاع في سوريا لا تزال تحتاج إلى المزيد من العناية والحذر.وأوضح نصرالله أن "بعض الأهداف التي تقصف في سوريا تابعة لحزب الله وأرسينا سابقا معادلة أن أي شهيد لنا سنرد من لبنان أو من سوريا"، مضيفا أن "الأمور ما تزال بحاجة الى الحذر والتهديد في الشمال، وشرق الفرات ما زال قائما فالأمريكيون ما زالوا يسرقون النفط والغاز من شرق الفرات".وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن "الوضع في سوريا يحتاج إلى أن نكون إلى جانب بعضنا ونحن موجودون ضمن حدود الحاجة"، موضحا أن "هناك مشروع لإعادة إحياء "داعش" في سوريا والعراق وبالتالي المخاطر ما زالت قائمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/نصر-الله-يخبئ-مفاجأة-لإسرائيل-حال-إقدامها-على-مهاجمة-حزب-الله-1058231966.html
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حسن نصرالله, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله

نصر الله يعلق على الحرب "الكونية" في سوريا

20:44 GMT 08.02.2022
© REUTERS / ALI HASHISHOالأمين العام لـ" حزب الله" حسن نصرالله، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020
الأمين العام لـ حزب الله حسن نصرالله، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / ALI HASHISHO
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الكونية على سوريا انتهت، ولم تؤت ثمارها.
وجاءت تصريحات نصر الله خلال مقابلة مع قناة العالم، مساء اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على أن الأوضاع في سوريا لا تزال تحتاج إلى المزيد من العناية والحذر.
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
نصر الله يخبئ مفاجأة لإسرائيل حال إقدامها على مهاجمة "حزب الله"
19:51 GMT
وأوضح نصرالله أن "بعض الأهداف التي تقصف في سوريا تابعة لحزب الله وأرسينا سابقا معادلة أن أي شهيد لنا سنرد من لبنان أو من سوريا"، مضيفا أن "الأمور ما تزال بحاجة الى الحذر والتهديد في الشمال، وشرق الفرات ما زال قائما فالأمريكيون ما زالوا يسرقون النفط والغاز من شرق الفرات".
وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن "الوضع في سوريا يحتاج إلى أن نكون إلى جانب بعضنا ونحن موجودون ضمن حدود الحاجة"، موضحا أن "هناك مشروع لإعادة إحياء "داعش" في سوريا والعراق وبالتالي المخاطر ما زالت قائمة".
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