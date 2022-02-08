"نفسي أشوفك" آخر مكالمة لجرير منصور مع فنانة مصرية

وحسب ما نشرته منة جلال عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فقد أوضحت أن جرير منصور أجرى معها مكالمة سلّم فيها عليها وقال لها: "نفسي أشوفك".وقالت: "فعلا المتوفى بيبقى عارف أنه ميت على وش الأرض 40 يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة، أنا تقريبا بقالي 5 سنين أنا وجرير متكلمناش وعندي تليفون برد عليه كل فين وفين بالصدفة، بشوف تليفوني من 10 أيام لقيت جرير طالبني 6 مرات، استغربت قولت في حاجة، كلمته مردش، رجع كلمني تاني قالي يا منة أنتي وحشاني وأنا لسه جاي من السفر ونفسي أشوفك وأسلم عليكي، وقالي كلام كتير".والفنان جرير منصور له العديد من الأدوار التي شارك بها على مستوى السينما والتلفيزيون، منها فيلم "أسياد وعبيد" 1978، وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981، ومسلسل "كلام نسوان" 2009، ومسلسل "المرافعة" 2014، وآخر أعماله مسلسل "رحيم" عام 2018.
وقالت: "فعلا المتوفى بيبقى عارف أنه ميت على وش الأرض 40 يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة، أنا تقريبا بقالي 5 سنين أنا وجرير متكلمناش وعندي تليفون برد عليه كل فين وفين بالصدفة، بشوف تليفوني من 10 أيام لقيت جرير طالبني 6 مرات، استغربت قولت في حاجة، كلمته مردش، رجع كلمني تاني قالي يا منة أنتي وحشاني وأنا لسه جاي من السفر ونفسي أشوفك وأسلم عليكي، وقالي كلام كتير".
وتابعت: "كنت حاسة من المكالمة أن جرير بيسلم عليا عشان هيودع، الله يرحمك يا جرير، إنا لله وإنا إليه راجعون".
والفنان جرير منصور له العديد من الأدوار التي شارك بها على مستوى السينما والتلفيزيون، منها فيلم "أسياد وعبيد" 1978، وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981، ومسلسل "كلام نسوان" 2009، ومسلسل "المرافعة" 2014، وآخر أعماله مسلسل "رحيم" عام 2018.