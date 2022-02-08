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https://arabic.sputniknews.com/20220208/نوع-خضروات-رخيص-يقلل-نسبة-السكر-في-الدم-20-1058199913.html
نوع خضروات رخيص يقلل نسبة السكر في الدم 20%
نوع خضروات رخيص يقلل نسبة السكر في الدم 20%
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تدمير الجسم، لكن تغيير نظامك الغذائي قادر على توجيه ضربة حاسمة للسكري. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:45+0000
2022-02-08T10:45+0000
الصحة
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وفقا للأبحاث، يمكن أن تتسبب الخضروات الرخيصة في انخفاض مستويات السكر في الدم في غضون 120 دقيقة من تناولها، بحسب express.بحسب دراسة نشرت في المجلة الطبية السعودية، فإن تناول الكرفس يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على مستويات السكر في الدم.قام الباحثون بتحليل تأثير مستخلص أوراق الكرفس على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري المسنين.أجريت الدراسة في الفترة ما بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 في كلية الطب بجامعة سيياه كوالا، بمدينة باندا آتشيه الإندونيسية.وشملت 16 مسنا من مرضى السكري أكبر من 60 (ستة ذكور و 10 إناث).تم تقسيم الأشخاص بشكل عشوائي إلى مجموعتين: مجموعة التحكم (العلاج الوهمي) ومجموعة العلاج (الكرفس المعالج).يتكون العلاج من كبسولات مستخلص أوراق الكرفس بجرعة 250 مغم، ثلاث مرات يوميا (صباحا، ظهرا ومساء)، 30 دقيقة قبل الوجبة، لمدة 12 يوما.لاحظ الباحثون وجود "انخفاض كبير" في مستويات الجلوكوز في البلازما بعد تناول الطعام.انخفضت مستويات السكر في الدم بعد الأكل بنسبة 19.5 في المائة بعد العلاج في مجموعة الكرفس.واختبار الجلوكوز في البلازما بعد الأكل هو اختبار دم يقيس مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بعد تناول وجبة تحتوي على كمية محددة من الكربوهيدرات. يتم إجراء فحص الدم بعد ساعتين من تناول الطعام.وخلص الباحثون إلى أن الكرفس كان "فعالا" في خفض مستويات السكر في الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20210321/ما-هو-المعدل-المثالي-لسكر-الدم-على-مدار-اليوم؟-1048423117.html
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الصحة

نوع خضروات رخيص يقلل نسبة السكر في الدم 20%

10:45 GMT 08.02.2022
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© flickr.com / Alisha Vargas
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يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تدمير الجسم، لكن تغيير نظامك الغذائي قادر على توجيه ضربة حاسمة للسكري.
وفقا للأبحاث، يمكن أن تتسبب الخضروات الرخيصة في انخفاض مستويات السكر في الدم في غضون 120 دقيقة من تناولها، بحسب express.
بحسب دراسة نشرت في المجلة الطبية السعودية، فإن تناول الكرفس يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على مستويات السكر في الدم.
قام الباحثون بتحليل تأثير مستخلص أوراق الكرفس على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري المسنين.
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أجريت الدراسة في الفترة ما بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 في كلية الطب بجامعة سيياه كوالا، بمدينة باندا آتشيه الإندونيسية.
وشملت 16 مسنا من مرضى السكري أكبر من 60 (ستة ذكور و 10 إناث).
تم تقسيم الأشخاص بشكل عشوائي إلى مجموعتين: مجموعة التحكم (العلاج الوهمي) ومجموعة العلاج (الكرفس المعالج).
يتكون العلاج من كبسولات مستخلص أوراق الكرفس بجرعة 250 مغم، ثلاث مرات يوميا (صباحا، ظهرا ومساء)، 30 دقيقة قبل الوجبة، لمدة 12 يوما.
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لاحظ الباحثون وجود "انخفاض كبير" في مستويات الجلوكوز في البلازما بعد تناول الطعام.
انخفضت مستويات السكر في الدم بعد الأكل بنسبة 19.5 في المائة بعد العلاج في مجموعة الكرفس.
واختبار الجلوكوز في البلازما بعد الأكل هو اختبار دم يقيس مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بعد تناول وجبة تحتوي على كمية محددة من الكربوهيدرات. يتم إجراء فحص الدم بعد ساعتين من تناول الطعام.
وخلص الباحثون إلى أن الكرفس كان "فعالا" في خفض مستويات السكر في الدم.
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