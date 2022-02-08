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هفوة لبايدن عن الدولة التي ستغزو أوكرانيا
هفوة لبايدن عن الدولة التي ستغزو أوكرانيا
ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد إرباك حدث معه تجسد في أنه سمى ألمانيا الدولة التي تمهد... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:57+0000
2022-02-08T11:57+0000
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وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي: يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة مشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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هفوة لبايدن عن الدولة التي ستغزو أوكرانيا

11:57 GMT 08.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد إرباك حدث معه تجسد في أنه سمى ألمانيا الدولة التي تمهد لغزو أوكرانيا.
وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي:

"دعني أولا أجيب عن السؤال الأول، إذا غزت ألمانيا...إذا اجتاحت روسيا، أي إذا عبرت الدبابات والقوات الروسية الحدود الأوكرانية، فلن يكون هناك "تيار شمالي 2"، سنضع حدًا لذلك".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة مشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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