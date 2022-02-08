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هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات
https://arabic.sputniknews.com/20220208/هيئة-أبوظبي-للدفاع-المدني-تسيطر-على-حريق-في-مبنى-ولم-ينتج-عنه-أي-إصابات-1058236328.html
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T22:43+0000
2022-02-08T22:43+0000
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات

22:43 GMT 08.02.2022
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات
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