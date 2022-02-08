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https://arabic.sputniknews.com/20220208/واشنطن-وطوكيو-تتوصلان-إلى-اتفاق-لإزالة-الرسوم-على-الصلب-الياباني-1058164102.html
واشنطن وطوكيو تتوصلان إلى اتفاق لإزالة الرسوم على الصلب الياباني
واشنطن وطوكيو تتوصلان إلى اتفاق لإزالة الرسوم على الصلب الياباني
أعلنت الولايات المتحدة واليابان، يوم الاثنين، عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من على نحو 1.25 مليون طن متري من... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T01:27+0000
2022-02-08T01:27+0000
اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألومنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل نيسان ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين.وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.يدعو الاتفاق، شأنه شأن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصلب والألمنيوم تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد من أجل الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم "الصهر والصب".وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الاتفاق:وأعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة الصلب الأمريكي عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا القبيل من شأنها أن تطلق العنان لفيض من الواردات وتؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/الولايات-المتحدة-تبدأ-المشاورات-مع-اليابان-حول-الرسوم-على-الصلب-والألمنيوم-1050692441.html
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اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن وطوكيو تتوصلان إلى اتفاق لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

01:27 GMT 08.02.2022
© REUTERS / China Dailyالصلب
الصلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / China Daily
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أعلنت الولايات المتحدة واليابان، يوم الاثنين، عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من على نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويا.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألومنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل نيسان ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين.
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الولايات المتحدة تبدأ المشاورات مع اليابان حول الرسوم على الصلب والألمنيوم
13 نوفمبر 2021, 05:30 GMT
وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.
يدعو الاتفاق، شأنه شأن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصلب والألمنيوم تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد من أجل الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم "الصهر والصب".
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الاتفاق:
"سيعزز صناعة الصلب الأمريكية ويضمن بقاء القوة العاملة لديها قادرة على المنافسة، مع توفير المزيد من الوصول إلى الصلب الأرخص ومعالجة مصدر توتر كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا".
وأعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة الصلب الأمريكي عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا القبيل من شأنها أن تطلق العنان لفيض من الواردات وتؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة.
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