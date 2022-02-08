وزير الدفاع الأوكراني: موسكو قد تلجأ إلى استخدام الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير: "لمحاولة لزعزعة الاستقرار في شوارعنا يمكن استخدام ما يسمى بمناهضي التطعيم، أو بعض الأشخاص غير الراضين عن السياسة الاقتصادية، أو عن النظام السياسي، لمحاولة تغيير الهيكل السياسي، وتغيير السلطة السياسية في أوكرانيا - أعتقد أن مثل هذا السيناريو محتمل تماما".وتعيش العلاقات الروسية الغربية فترة من الأزمات المتتالية منذ اندلاع الأحداث في أوكرانيا، والتي يتهم الغرب روسيا بالضلوع فيها والتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني، الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفي صحته.ومن بين القضايا التي تعكر صفو العلاقات الروسية الأمريكية، عمل واشنطن على توسيع تواجدها العسكري وحلف الناتو شرق أوروبا، مقتربة بذلك عسكريا من الحدود الروسية، كما تختلف واشنطن وروسيا في رؤيتيهما لسبل حل الأزمة السورية.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قد تلجأ إلى الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد بدلا من استخدام القوة العسكرية.
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير: "لمحاولة لزعزعة الاستقرار في شوارعنا يمكن استخدام ما يسمى بمناهضي التطعيم، أو بعض الأشخاص غير الراضين عن السياسة الاقتصادية، أو عن النظام السياسي، لمحاولة تغيير الهيكل السياسي، وتغيير السلطة السياسية في أوكرانيا - أعتقد أن مثل هذا السيناريو محتمل تماما".
وتعيش العلاقات الروسية الغربية فترة من الأزمات المتتالية منذ اندلاع الأحداث في أوكرانيا، والتي يتهم الغرب روسيا بالضلوع فيها والتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني، الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفي صحته.
ومن بين القضايا التي تعكر صفو العلاقات الروسية الأمريكية، عمل واشنطن على توسيع تواجدها العسكري وحلف الناتو شرق أوروبا، مقتربة بذلك عسكريا من الحدود الروسية، كما تختلف واشنطن وروسيا في رؤيتيهما لسبل حل الأزمة السورية.