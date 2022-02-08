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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الدفاع-الأوكراني-موسكو-قد-تلجأ-إلى-استخدام-الشارع-الأوكراني-لزعزعت-الوضع-في-البلاد-1058163984.html
وزير الدفاع الأوكراني: موسكو قد تلجأ إلى استخدام الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد
وزير الدفاع الأوكراني: موسكو قد تلجأ إلى استخدام الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قد تلجأ إلى الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد بدلا من استخدام القوة العسكرية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T00:28+0000
2022-02-08T00:28+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير: "لمحاولة لزعزعة الاستقرار في شوارعنا يمكن استخدام ما يسمى بمناهضي التطعيم، أو بعض الأشخاص غير الراضين عن السياسة الاقتصادية، أو عن النظام السياسي، لمحاولة تغيير الهيكل السياسي، وتغيير السلطة السياسية في أوكرانيا - أعتقد أن مثل هذا السيناريو محتمل تماما".وتعيش العلاقات الروسية الغربية فترة من الأزمات المتتالية منذ اندلاع الأحداث في أوكرانيا، والتي يتهم الغرب روسيا بالضلوع فيها والتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني، الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفي صحته.ومن بين القضايا التي تعكر صفو العلاقات الروسية الأمريكية، عمل واشنطن على توسيع تواجدها العسكري وحلف الناتو شرق أوروبا، مقتربة بذلك عسكريا من الحدود الروسية، كما تختلف واشنطن وروسيا في رؤيتيهما لسبل حل الأزمة السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بوتين-الاجتماع-مع-ماكرون-كان-مفيدا-جدا-1058161215.html
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أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني: موسكو قد تلجأ إلى استخدام الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد

00:28 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك
وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قد تلجأ إلى الشارع الأوكراني لزعزعت الوضع في البلاد بدلا من استخدام القوة العسكرية.
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير: "لمحاولة لزعزعة الاستقرار في شوارعنا يمكن استخدام ما يسمى بمناهضي التطعيم، أو بعض الأشخاص غير الراضين عن السياسة الاقتصادية، أو عن النظام السياسي، لمحاولة تغيير الهيكل السياسي، وتغيير السلطة السياسية في أوكرانيا - أعتقد أن مثل هذا السيناريو محتمل تماما".
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وتعيش العلاقات الروسية الغربية فترة من الأزمات المتتالية منذ اندلاع الأحداث في أوكرانيا، والتي يتهم الغرب روسيا بالضلوع فيها والتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني، الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفي صحته.
ومن بين القضايا التي تعكر صفو العلاقات الروسية الأمريكية، عمل واشنطن على توسيع تواجدها العسكري وحلف الناتو شرق أوروبا، مقتربة بذلك عسكريا من الحدود الروسية، كما تختلف واشنطن وروسيا في رؤيتيهما لسبل حل الأزمة السورية.
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