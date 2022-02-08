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وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا
وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:35+0000
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أخبار أوكرانيا
فيروس كورونا
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وقال الوزير إن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه مستمر في العمل عن بعد، بحسب "رويترز".وأضاف في منشور على موقع فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20210102/-اللقاحات-لا-علاقة-لها-بالسياسة-روسيا-مستعدة-لبدء-تجارب-لقاحات-كورونا-في-أوكرانيا-1047691785.html
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أخبار أوكرانيا, فيروس كورونا

وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا

21:35 GMT 08.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير إن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه مستمر في العمل عن بعد، بحسب "رويترز".
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وأضاف في منشور على موقع فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".
وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية.
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