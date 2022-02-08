https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الدفاع-الأوكراني-يعلن-إصابته-بكورونا-1058235458.html

وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا

وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

فيروس كورونا

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وقال الوزير إن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه مستمر في العمل عن بعد، بحسب "رويترز".وأضاف في منشور على موقع فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية.

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أخبار أوكرانيا, فيروس كورونا