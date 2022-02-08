تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الدفاع-الأوكراني-يعلن-إصابته-بكورونا-1058235458.html
وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا
وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:35+0000
2022-02-08T21:35+0000
2022-02-08T21:35+0000
أخبار أوكرانيا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265446_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2c61b16113b0cf92972a1a1d9298c70f.jpg
وقال الوزير إن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه مستمر في العمل عن بعد، بحسب "رويترز".وأضاف في منشور على موقع فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20210102/-اللقاحات-لا-علاقة-لها-بالسياسة-روسيا-مستعدة-لبدء-تجارب-لقاحات-كورونا-في-أوكرانيا-1047691785.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265446_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b78225cb9c8f478f7e7d2349492ef29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فيروس كورونا
وزير الدفاع الأوكراني يعلن إصابته بكورونا تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير إن الفحوص الطبية أثبتت إصابته
بفيروس كورونا
، إلا أنه مستمر في العمل عن بعد، بحسب "رويترز".
وأضاف في منشور على موقع فيسبوك: "أشعر أنني بحالة جيدة، ودخلت في عزل ذاتي، لكن أواصل العمل".
وساعد ريزنيكوف في قيادة جهود بلاده للحصول على مساعدات عسكرية ودعم من دول حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع الماضية.