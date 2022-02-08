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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-دفاع-بلغاريا-يقول-إن-أمريكا-قررت-تأخير-تسليم-مقاتلات-إف-16-لبلاده-1058209526.html
وزير دفاع بلغاريا يقول إن أمريكا قررت تأخير تسليم مقاتلات "إف-16" لبلاده
وزير دفاع بلغاريا يقول إن أمريكا قررت تأخير تسليم مقاتلات "إف-16" لبلاده
أعلن وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف، اليوم الثلاثاء، أن بداية تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى بلغاريا، ستؤجل لعدة أشهر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T12:37+0000
2022-02-08T13:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بلغاريا
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موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير على هواء الإذاعة الوطنية: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة لوكهيد مارتين، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر".ووفقاً لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر 2023، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "إف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فوراً. ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.
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الولايات المتحدة الأمريكية, بلغاريا

وزير دفاع بلغاريا يقول إن أمريكا قررت تأخير تسليم مقاتلات "إف-16" لبلاده

12:37 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / Patrick Linمقاتلات "إف - 16" أمريكية الصنع
مقاتلات إف - 16 أمريكية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Patrick Lin
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أعلن وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف، اليوم الثلاثاء، أن بداية تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى بلغاريا، ستؤجل لعدة أشهر.
موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير على هواء الإذاعة الوطنية: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة لوكهيد مارتين، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر".
ووفقاً لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر 2023، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.
وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "إف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فوراً. ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.
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