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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-فرنسي-لدينا-ما-يكفي-من-الغاز-لتجاوز-الشتاء-حال-أي-سيناريو-في-أوكرانيا-1058170510.html
وزير فرنسي: لدينا ما يكفي من الغاز لتجاوز الشتاء حال أي سيناريو في أوكرانيا
وزير فرنسي: لدينا ما يكفي من الغاز لتجاوز الشتاء حال أي سيناريو في أوكرانيا
أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن بلاده لديها ما يكفيها من الغاز لاجتياز الشتاء. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T08:26+0000
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وأكد بون، أن فرنسا لديها إمدادت الغاز لتتجاوز الشتاء، حال "أي سيناريو" حدث في أوكرانيا.وقال الوزير الفرنسي: تحرينا هذا الأمر عن كثب. مخزونات الغاز الفرنسية على وجه الخصوص ومخزنات أوروبا بوجه عام... كافية في أي سيناريو لاجتياز الشتاء"، حسب وكالة رويترز.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس الاثنين بعد اجتماعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أكد ضرورة تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار لنزع فتيل التوتر بين روسيا من جهة وأوكرانيا مدعومة من الغرب من جهة ثانية.
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وزير فرنسي: لدينا ما يكفي من الغاز لتجاوز الشتاء حال أي سيناريو في أوكرانيا

08:26 GMT 08.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتحدث إلى الصحفيين في مدرسة الضيافة في فرنسا، 8 يونيو/ حزيران 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتحدث إلى الصحفيين في مدرسة الضيافة في فرنسا، 8 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن بلاده لديها ما يكفيها من الغاز لاجتياز الشتاء.
وأكد بون، أن فرنسا لديها إمدادت الغاز لتتجاوز الشتاء، حال "أي سيناريو" حدث في أوكرانيا.
وقال الوزير الفرنسي: تحرينا هذا الأمر عن كثب. مخزونات الغاز الفرنسية على وجه الخصوص ومخزنات أوروبا بوجه عام... كافية في أي سيناريو لاجتياز الشتاء"، حسب وكالة رويترز.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس الاثنين بعد اجتماعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أكد ضرورة تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار لنزع فتيل التوتر بين روسيا من جهة وأوكرانيا مدعومة من الغرب من جهة ثانية.
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