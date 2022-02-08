وفد برلماني إماراتي يزور متحف "تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست" في إسرائيل... صور

ونشرت السفارة الإماراتية في تل أبيب، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن الدكتور النعيمي والوفد الإماراتي المرافق له شاركوا في تخليد ذكرى ضحايا "الهولوكوست"، اليوم.وشدد الوفد الإماراتي على إيمان بلادهم الراسخ بالتسامح والتعايش، وأكدوا أن مثل هذه المذبحة "الهولوكوست" لن تحدث مرة أخرى.وكان النعيمي والوفد الإماراتي البرلماني المرافق له قد أجرى مباحثات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين أبوظبي، وتل أبيب، والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، لا سيما في الجانب البرلماني".وأكد النعيمي على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقّع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة وإعطاء أمل للشباب".من جانبه، قال ميكي ليفي، إن "هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول زيارة برلمانية إماراتية لإسرائيل"، لافتا إلى أن الكنيست قام بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات وأبدى الكثير من الأعضاء رغبتهم بالانضمام إليها.وأضاف رئيس الكنيست أن "دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي يرغب الشعب الإسرائيلي بزيارتها وفقا للاستبيانات الأخيرة".ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي يوليو/ تموز 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
زار رئيس وفد المجلس الوطني الإماراتي، علي راشد النعيمي، الذي يقوم حاليا بزيارة، هي الأولى من نوعها، إلى إسرائيل، متحف "يدفاشيم" (تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست) في مدينة القدس المحتلة.
ونشرت السفارة الإماراتية في تل أبيب، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن الدكتور النعيمي والوفد الإماراتي المرافق له شاركوا في تخليد ذكرى ضحايا "الهولوكوست"، اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين أبوظبي، وتل أبيب، والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، لا سيما في الجانب البرلماني".
وأكد النعيمي على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقّع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة وإعطاء أمل للشباب".
وأضاف رئيس الكنيست أن "دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي يرغب الشعب الإسرائيلي بزيارتها وفقا للاستبيانات الأخيرة".
ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي يوليو/ تموز 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.