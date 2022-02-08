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كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية
كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية
كشفت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، عن الميزانية الدفاعية للجيش الكوري الشمالي خلال عام 2022. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T05:27+0000
2022-02-08T05:27+0000
العالم
رصد عسكري
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أفادت وكالة "التلغراف المركزية" الكورية الشمالية بأن وزارة الدفاع ستنفق نحو 15.9% من ميزانية الدولة في عام 2022 لتعزيز قدراتها الدفاعية.جاء هذا الإعلان خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشعب في كوريا الشمالية حيث تم طرح الموضوع على التصويت ونال على موافقة غالبية النواب في المجلس، حيث قدم وزير المالية، كو جونغ بيوم، تقريراً عن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2021 وميزانية الدولة لعام 2022.وأوضح التقرير أنه في عام 2021 واصلت كوريا الشمالية تعزيز "قوة ردع الحرب نوعا وكما" لحماية كرامة البلاد وضمان سلامة المواطنين، التي خصصت لها 15.9% من ميزانية الدولة.وجاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "المصاريف هذا العام لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة ستصل إلى 15.9٪ من إجمالي الاعتمادات"
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العالم, رصد عسكري

كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية

05:27 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / STRالجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية
الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / STR
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كشفت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، عن الميزانية الدفاعية للجيش الكوري الشمالي خلال عام 2022.
أفادت وكالة "التلغراف المركزية" الكورية الشمالية بأن وزارة الدفاع ستنفق نحو 15.9% من ميزانية الدولة في عام 2022 لتعزيز قدراتها الدفاعية.
جاء هذا الإعلان خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشعب في كوريا الشمالية حيث تم طرح الموضوع على التصويت ونال على موافقة غالبية النواب في المجلس، حيث قدم وزير المالية، كو جونغ بيوم، تقريراً عن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2021 وميزانية الدولة لعام 2022.
وأوضح التقرير أنه في عام 2021 واصلت كوريا الشمالية تعزيز "قوة ردع الحرب نوعا وكما" لحماية كرامة البلاد وضمان سلامة المواطنين، التي خصصت لها 15.9% من ميزانية الدولة.
وجاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "المصاريف هذا العام لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة ستصل إلى 15.9٪ من إجمالي الاعتمادات"
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