تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220208/7-طرق-طبيعية-لعلاج-ارتفاع-الكرياتينين-في-الدم-1058234068.html
7 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكرياتينين في الدم
7 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكرياتينين في الدم
يسبب ارتفاع نسبة الكرياتينين في البول أو الدم مشكلات صحية مختلفة، ولذلك يجب عدم تجاهل هذا الأمر ولو عن طريق استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T20:55+0000
2022-02-08T20:55+0000
2022-02-08T21:10+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050221593_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_9d443a64a3305c1003becb25e4093a04.jpg
ويمكن لارتفاع مستويات الكرياتينين في البول لفترات طويلة أن يتسبب في إصابة الإنسان بالفشل الكلوي، بحسب تقرير لموقع "هيلث لاين" الأمريكي.وأورد الموقع 8 طرق طبيعية قال إنه يمكن الاعتماد عليها في المنزل لخفض مستويات الكرياتينين في الدم:
https://arabic.sputniknews.com/20210906/7-حبات-تمر-عجوة-صباحا-تقدم-20-فائدة-طبية-كـصيدلية-أعجوبة-1050059838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1050221593_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_89e6b22d02881a41184e087e999be0e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
7 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكرياتينين في الدم 20:55 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 21:10 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
يسبب ارتفاع نسبة الكرياتينين في البول أو الدم مشكلات صحية مختلفة، ولذلك يجب عدم تجاهل هذا الأمر ولو عن طريق استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية.
ويمكن لارتفاع مستويات الكرياتينين في البول لفترات طويلة أن يتسبب في إصابة الإنسان بالفشل الكلوي،
بحسب تقرير لموقع
"هيلث لاين" الأمريكي.
وأورد الموقع 8 طرق طبيعية قال إنه يمكن الاعتماد عليها في المنزل لخفض مستويات الكرياتينين في الدم:
1- عدم تناول مكملات الكرياتينين التي تسهم في تقوية العضلات إلا تحت إشراف طبي لتحديد الجرعة المناسبة.
2- عدم الإفراط في تناول البروتينات لأنها تسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين في الجسم.
3- تناول الأغذية التي تحتوي على ألياف لأنها تسهم في دعم
وظائف الجهاز الهضمي
وأبرزها الفواكه والخضراوات والحبوب، كما أنها تسهم في خفض مستوى الكرياتينين في الجسم.
4- تناول كميات وفيرة من السوائل يسهم في خفض نسبة الكرياتينين في الجسم وعلى العكس فإن الجفاف يؤدي إلى ارتفاعها.
5- عدم تناول كميات زائدة من ملح الطعام لأنه يتسبب في زيادة نسبة الكرياتينين في الجسم.
6- عدم الإفراط في تناول الأدوية المسكنة لأنها تسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين وبالتالي الإضرار بصحة الكلى.
7- يعد التدخين من مسببات
ارتفاع نسبة الكرياتينين
في الدم ولذلك فإن الإقلاع عنه يسهم في خفض مستوياته وكذلك الإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية.