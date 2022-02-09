https://arabic.sputniknews.com/20220209/أديس-أبابا-موقف-الخرطوم-من-سد-النهضة-لا-يخدم-السودانيين-1058273713.html

أديس أبابا: موقف الخرطوم من سد النهضة لا يخدم السودانيين

أديس أبابا: موقف الخرطوم من سد النهضة لا يخدم السودانيين

اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الموقف السوداني من قضية سد النهضة لا يخدم الشعب السوداني. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T17:26+0000

2022-02-09T17:26+0000

2022-02-09T17:26+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار السودان اليوم

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها دينا مفتي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى "العربية/الحدث".وقال المسؤول الإثيوبي إن الموقف السوداني من قضية سد النهضة يخدم طرفا ثالثا وليس المواطنين السودانيين.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن بلاده لا تريد من خلال تشييد سد النهضة إلحاق الضرر بمصر أو السودان.وأشار إلى أن أديس أبابا أتمت 80% من سد النهضة، وأن العمل فيه ينتهي قريبا.وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

https://arabic.sputniknews.com/20220209/سفير-إثيوبيا-لدى-الخرطوم-تطورات-إيجابية-بشأن-سد-النهضة-1058260535.html

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