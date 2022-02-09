أفغانستان قبل وبعد "طالبان"

تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022، أشخاصًا (أعلى) يمشون أمام صور نساء خارج صالون تجميل في كابول في 10 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع صور النساء التي تمت إزالتها في 20 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022، أشخاصًا (أعلى) يمشون أمام صور نساء خارج صالون تجميل في كابول في 10 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع صور النساء التي تمت إزالتها في 20 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
هذه الصورة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 تُظهر عاملاً (أعلى) يسقي حديقة بالقرب من العلم الوطني الأفغاني يرفرف في نصف الصاري في كابول في 11 مايو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
هذه الصورة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 تُظهر عاملاً (أعلى) يسقي حديقة بالقرب من العلم الوطني الأفغاني يرفرف في نصف الصاري في كابول في 11 مايو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022 واجهة صالون تجميل (أعلى) مع صور لنساء مشوهة باستخدام رذاذ الطلاء في كابول في 18 أغسطس 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع الصور التي تمت إزالتها في 22 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022 واجهة صالون تجميل (أعلى) مع صور لنساء مشوهة باستخدام رذاذ الطلاء في كابول في 18 أغسطس 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع الصور التي تمت إزالتها في 22 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022 العلم الوطني الأفغاني (أعلى) يرفرف فوق رحلة في مدينة ملاهي في كابول في 11 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه الصورة المركبة التي تم إنشاؤها في 23 يناير 2022 العلم الوطني الأفغاني (أعلى) يرفرف فوق رحلة في مدينة ملاهي في كابول في 11 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 زوجين يمشيان بجوار صور نساء خارج صالون تجميل في كابول في 10 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع صور النساء التي تمت إزالتها في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 زوجين يمشيان بجوار صور نساء خارج صالون تجميل في كابول في 10 يونيو 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع صور النساء التي تمت إزالتها في 20 يناير 2022، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 العلم الوطني الأفغاني يرفرف (في الأعلى) بينما يقف الشباب في قمة تل وزير أكبر خان في كابول في 29 سبتمبر 2019 ؛ والمنظر نفسه (أسفل) بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 العلم الوطني الأفغاني يرفرف (في الأعلى) بينما يقف الشباب في قمة تل وزير أكبر خان في كابول في 29 سبتمبر 2019 ؛ والمنظر نفسه (أسفل) بعمود علم فارغ في 20 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 مسلحاً من "طالبان" (في الأعلى) يقف بجوار ملصق يحمل صورة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في ساحة مسعود في كابول في 16 أغسطس 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع الملصق الذي تم إزالته في 23 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 مسلحاً من "طالبان" (في الأعلى) يقف بجوار ملصق يحمل صورة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في ساحة مسعود في كابول في 16 أغسطس 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع الملصق الذي تم إزالته في 23 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.