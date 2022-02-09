أفغانستان قبل وبعد "طالبان"

© AFP 2021 / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 23 يناير 2022 مسلحاً من "طالبان" (في الأعلى) يقف بجوار ملصق يحمل صورة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في ساحة مسعود في كابول في 16 أغسطس 2021 ؛ و (أسفل) نفس المنظر مع الملصق الذي تم إزالته في 23 يناير 2022 ، بعد سيطرة "طالبان" على البلاد في 15 أغسطس 2021.