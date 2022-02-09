أميرة يابانية تعاني من التهاب رئوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية " Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الإبنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الإثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.ولا يزال الوضع الصحي للأميرة غير معروف، حيث أنها لم تحضر أي تجمع يضم طعاما وشرابا مؤخرا، وفقا للوكالة، كما لم يتم تأكيد أي إصابة بين موظفيها حتى الآن.وتعمل الأميرة يوكو كرئيسة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية Yuai Jujikai ومقرها طوكيو، بالإضافة إلى عملها بصفة الرئيس الفخري للجمعية اليابانية العالمية لتصميم الصوت، وهي منظمة غير ربحية تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
قالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الأربعاء، إن أميرة يابانية مصابة بفيروس كورونا الجديد أصيبت بالتهاب رئوي معتدل.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية " Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.
وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الإبنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الإثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.
ولا يزال الوضع الصحي للأميرة غير معروف، حيث أنها لم تحضر أي تجمع يضم طعاما وشرابا مؤخرا، وفقا للوكالة، كما لم يتم تأكيد أي إصابة بين موظفيها حتى الآن.
وتعمل الأميرة يوكو كرئيسة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية Yuai Jujikai ومقرها طوكيو، بالإضافة إلى عملها بصفة الرئيس الفخري للجمعية اليابانية العالمية لتصميم الصوت، وهي منظمة غير ربحية تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.