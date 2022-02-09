تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أميرة-يابانية-تعاني-من-التهاب-رئوي-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-1058246105.html
أميرة يابانية تعاني من التهاب رئوي بعد إصابتها بفيروس كورونا
أميرة يابانية تعاني من التهاب رئوي بعد إصابتها بفيروس كورونا
قالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الأربعاء، إن أميرة يابانية مصابة بفيروس كورونا الجديد أصيبت بالتهاب رئوي معتدل. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:51+0000
2022-02-09T08:51+0000
أخبار العالم الآن
اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055179292_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_ef749c633f358a9b2e00f0cefac68de7.jpg
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية " Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الإبنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الإثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.ولا يزال الوضع الصحي للأميرة غير معروف، حيث أنها لم تحضر أي تجمع يضم طعاما وشرابا مؤخرا، وفقا للوكالة، كما لم يتم تأكيد أي إصابة بين موظفيها حتى الآن.وتعمل الأميرة يوكو كرئيسة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية Yuai Jujikai ومقرها طوكيو، بالإضافة إلى عملها بصفة الرئيس الفخري للجمعية اليابانية العالمية لتصميم الصوت، وهي منظمة غير ربحية تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055179292_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_eb1b02121edfaaad798c443cdc477c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, اليابان

أميرة يابانية تعاني من التهاب رئوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

08:51 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonنساء يرتدين الكيمونو يركبن سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
نساء يرتدين الكيمونو يركبن سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
تابعنا عبر
قالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الأربعاء، إن أميرة يابانية مصابة بفيروس كورونا الجديد أصيبت بالتهاب رئوي معتدل.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية " Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.
وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الإبنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابن عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الإثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.
ولا يزال الوضع الصحي للأميرة غير معروف، حيث أنها لم تحضر أي تجمع يضم طعاما وشرابا مؤخرا، وفقا للوكالة، كما لم يتم تأكيد أي إصابة بين موظفيها حتى الآن.
وتعمل الأميرة يوكو كرئيسة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية Yuai Jujikai ومقرها طوكيو، بالإضافة إلى عملها بصفة الرئيس الفخري للجمعية اليابانية العالمية لتصميم الصوت، وهي منظمة غير ربحية تساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية