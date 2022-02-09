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"أنصار الله" تستعرض مع مسؤول أوروبي تداعيات حرب اليمن على الوضع الإنساني
"أنصار الله" تستعرض مع مسؤول أوروبي تداعيات حرب اليمن على الوضع الإنساني
استعرض رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله اليمنية الناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، مع مسؤول أوروبي، الوضع الإنساني المتدهور في اليمن جراء... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:28+0000
2022-02-09T13:28+0000
أخبار اليمن الأن
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القاهرة– سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا صباح اليوم بالمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعه مسؤول مكتب الخليج واليمن في الاتحاد الأوروبي ومساعديهما، وناقشنا الوضع الإنساني المتردي في اليمن وآثار الحصار على حياة اليمنيين إنسانياً واقتصادياً".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" تستعرض مع مسؤول أوروبي تداعيات حرب اليمن على الوضع الإنساني

13:28 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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استعرض رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله اليمنية الناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، مع مسؤول أوروبي، الوضع الإنساني المتدهور في اليمن جراء الصراع المتواصل منذ 7 أعوام.
القاهرة– سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا صباح اليوم بالمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعه مسؤول مكتب الخليج واليمن في الاتحاد الأوروبي ومساعديهما، وناقشنا الوضع الإنساني المتردي في اليمن وآثار الحصار على حياة اليمنيين إنسانياً واقتصادياً".

وأضاف أن اللقاء ناقش "آفاق الحل السياسي بعد إنهاء الحصار وتوقف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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