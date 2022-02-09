تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أهداف-مباراة-نيوكاسل-وإيفرتون-في-الدوري-الإنجليزي-3-1-فيديو-1058248122.html
أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو
أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو
نجح نادي نيوكاسل يونايتد، في الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:07+0000
2022-02-09T10:07+0000
2022-02-09T10:07+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c05d09c872e7bae087aadfeed8d5571.jpg
وكان جمال لاسيس، لاعب نيوكاسل، سببا في تسجيل أول أهداف المباراة لإيفرتون عن طريق الخطأ، في مرماه في الدقيقة 36.وبعد دقيقة من الهدف الأول من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب جيمس بارك، سجل ميسون هولجيت بالخطأ أيضا، في مرماه هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 37.وسجل ريان فراسير الهدف الثاني لنيوكاسل في الشوط الثاني، في الدقيقة 56، كما عزز كيران تريبيير النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.وبهذا الفوز يكون نيوكاسل حقق انتصاره الثالث في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الـ17، بينما بقى إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90da9ab5e3e713e237e65e4c9ec216e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو تابعنا عبر
نجح نادي نيوكاسل يونايتد، في الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
وكان جمال لاسيس، لاعب نيوكاسل، سببا في تسجيل أول أهداف المباراة لإيفرتون عن طريق الخطأ، في مرماه في الدقيقة 36.
وبعد دقيقة من الهدف الأول من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب جيمس بارك، سجل ميسون هولجيت بالخطأ أيضا، في مرماه هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 37.
وسجل ريان فراسير الهدف الثاني لنيوكاسل في الشوط الثاني، في الدقيقة 56، كما عزز كيران تريبيير النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز يكون نيوكاسل حقق انتصاره الثالث في
الدوري الإنجليزي
، الأمر الذي يرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الـ17، بينما بقى إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.