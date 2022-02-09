تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أهداف-مباراة-نيوكاسل-وإيفرتون-في-الدوري-الإنجليزي-3-1-فيديو-1058248122.html
أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو
أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو
نجح نادي نيوكاسل يونايتد، في الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:07+0000
2022-02-09T10:07+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c05d09c872e7bae087aadfeed8d5571.jpg
وكان جمال لاسيس، لاعب نيوكاسل، سببا في تسجيل أول أهداف المباراة لإيفرتون عن طريق الخطأ، في مرماه في الدقيقة 36.وبعد دقيقة من الهدف الأول من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب جيمس بارك، سجل ميسون هولجيت بالخطأ أيضا، في مرماه هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 37.وسجل ريان فراسير الهدف الثاني لنيوكاسل في الشوط الثاني، في الدقيقة 56، كما عزز كيران تريبيير النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.وبهذا الفوز يكون نيوكاسل حقق انتصاره الثالث في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الـ17، بينما بقى إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050362970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90da9ab5e3e713e237e65e4c9ec216e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 3-1... فيديو

10:07 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورنيوكاسل
نيوكاسل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح نادي نيوكاسل يونايتد، في الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.
وكان جمال لاسيس، لاعب نيوكاسل، سببا في تسجيل أول أهداف المباراة لإيفرتون عن طريق الخطأ، في مرماه في الدقيقة 36.
وبعد دقيقة من الهدف الأول من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب جيمس بارك، سجل ميسون هولجيت بالخطأ أيضا، في مرماه هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 37.
وسجل ريان فراسير الهدف الثاني لنيوكاسل في الشوط الثاني، في الدقيقة 56، كما عزز كيران تريبيير النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز يكون نيوكاسل حقق انتصاره الثالث في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الـ17، بينما بقى إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية