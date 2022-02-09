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https://arabic.sputniknews.com/20220209/أول-رد-رسمي-من-إيران-على-شكوى-عبد-للهيان-إلى-خامنئي-بشأن-الشخص-المعرقل-لمفاوضات-فيينا--1058247730.html
أول رد رسمي من إيران على شكوى عبد للهيان إلى خامنئي بشأن "الشخص المعرقل لمفاوضات فيينا"
أول رد رسمي من إيران على شكوى عبد للهيان إلى خامنئي بشأن "الشخص المعرقل لمفاوضات فيينا"
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رسالة من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى المرشد علي خامنئي يشكو فيها "عرقلة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:40+0000
2022-02-09T09:40+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "الأخبار المنشورة حول رسالة عبد اللهيان إلى المرشد الأعلى ملفقة وكاذبة"، مؤكدا أن هذه الأنباء "تسعى لزرع الفتنة والانقسام وكسر الإجماع الوطني على المحادثات الجارية في فيينا".وكان موقع بهار نيوز الإيراني، قال إن "عبد اللهيان اشتكى من سعيد جليلي، الذي يعرقل عملية المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن ”عبد اللهيان أبلغ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان خلال اجتماع هذا الأسبوع، أنه تلقى إذنًا من خامنئي للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة“.وأضاف الموقع، وفق مصادر خاصة، أن ”عبد اللهيان جرى تحذيره من قبل مسؤول رفيع في مكتب خامنئي بشأن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن عبد اللهيان قال إن ”الأوروبيين يقولون لنا إن رفع العقوبات هي مشكلة إيران، فعليكم الذهاب وحل مشكلتكم مع الأمريكيين".وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/إعلام-إيران-اتخذت-قرارها-السياسي-وعلى-واشنطن-أن-تقلق-1058198708.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

أول رد رسمي من إيران على شكوى عبد للهيان إلى خامنئي بشأن "الشخص المعرقل لمفاوضات فيينا"

09:40 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رسالة من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى المرشد علي خامنئي يشكو فيها "عرقلة التيار المتشدد" التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في مفاوضات فيينا.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "الأخبار المنشورة حول رسالة عبد اللهيان إلى المرشد الأعلى ملفقة وكاذبة"، مؤكدا أن هذه الأنباء "تسعى لزرع الفتنة والانقسام وكسر الإجماع الوطني على المحادثات الجارية في فيينا".
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
إعلام: إيران اتخذت قرارها السياسي وعلى واشنطن أن تقلق
أمس, 10:10 GMT
وكان موقع بهار نيوز الإيراني، قال إن "عبد اللهيان اشتكى من سعيد جليلي، الذي يعرقل عملية المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن ”عبد اللهيان أبلغ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان خلال اجتماع هذا الأسبوع، أنه تلقى إذنًا من خامنئي للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة“.
وأضاف الموقع، وفق مصادر خاصة، أن ”عبد اللهيان جرى تحذيره من قبل مسؤول رفيع في مكتب خامنئي بشأن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن عبد اللهيان قال إن ”الأوروبيين يقولون لنا إن رفع العقوبات هي مشكلة إيران، فعليكم الذهاب وحل مشكلتكم مع الأمريكيين".
وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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