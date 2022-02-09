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إسلام أباد وموسكو تبحثان المسودة النهائية لخط أنابيب الغاز الباكستاني
إسلام أباد وموسكو تبحثان المسودة النهائية لخط أنابيب الغاز الباكستاني
أعلنت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بدء جولة مفاوضات وصفتها بالحاسمة مع الجانب الروسي في العاصمة إسلام آباد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:49+0000
2022-02-09T12:49+0000
روسيا
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إسلام أباد - سبوتنيك. ومن المنتظر أن تستمر هذه الجولة لمدة ثلاثة أيام، ليتم التوصل إلى التفاهم النهائي قبل التوقيع على مسودة الاتفاقات في موسكو خلال زيارة رئيس الوزراء عمران خان الرسمية إلى روسيا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.ومن المحتمل أن يوافق الفريقان الباكستاني والروسي على تكلفة المشروع، الذي قد تكون في حدود 3 مليارات دولار، وسينقل خط الأنابيب المقترح الغاز من ميناء كراتشي إلى منطقة قصور بالقرب من مدينة لاهور في إقليم البنجاب، وبموجب اتفاقية حكومية معدلة بين البلدين فإن حصة باكستان ستكون 74 في المئة مقابل 26 في المئة حصة روسيا في المشروع.يذكر أن الجانبين كانا قد ناقشا، أمس الثلاثاء، القضايا المتعلقة بالضمانات السيادية وحيازة الأراضي، بما في ذلك حق الطريق لخط الأنابيب، حيث شدد الجانب الروسي على أنه إذا تأخر الاستحواذ على الأرض لصالح طريق خط الأنابيب، فلن يؤدي ذلك فقط إلى إعاقة الاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية من روسيا، بل سيؤدي أيضا إلى تأخير المشروع.وأوضح الجانب الروسي أنه من مسؤولية حكومة باكستان الحصول على الأرض وضمان حق الطريق للمشروع في الوقت المحدد. وكان البلدان قد أعلنا العام الماضي أنهما سيوقعان اتفاقية مساهمة في المشروع بحلول 15 فبراير/شباط 2022.
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إسلام أباد وموسكو تبحثان المسودة النهائية لخط أنابيب الغاز الباكستاني

12:49 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أعلنت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بدء جولة مفاوضات وصفتها بالحاسمة مع الجانب الروسي في العاصمة إسلام آباد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني والمعروف بخط أنابيب الغاز ما بين شمال باكستان وجنوبها.
إسلام أباد - سبوتنيك. ومن المنتظر أن تستمر هذه الجولة لمدة ثلاثة أيام، ليتم التوصل إلى التفاهم النهائي قبل التوقيع على مسودة الاتفاقات في موسكو خلال زيارة رئيس الوزراء عمران خان الرسمية إلى روسيا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ومن المحتمل أن يوافق الفريقان الباكستاني والروسي على تكلفة المشروع، الذي قد تكون في حدود 3 مليارات دولار، وسينقل خط الأنابيب المقترح الغاز من ميناء كراتشي إلى منطقة قصور بالقرب من مدينة لاهور في إقليم البنجاب، وبموجب اتفاقية حكومية معدلة بين البلدين فإن حصة باكستان ستكون 74 في المئة مقابل 26 في المئة حصة روسيا في المشروع.
يذكر أن الجانبين كانا قد ناقشا، أمس الثلاثاء، القضايا المتعلقة بالضمانات السيادية وحيازة الأراضي، بما في ذلك حق الطريق لخط الأنابيب، حيث شدد الجانب الروسي على أنه إذا تأخر الاستحواذ على الأرض لصالح طريق خط الأنابيب، فلن يؤدي ذلك فقط إلى إعاقة الاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية من روسيا، بل سيؤدي أيضا إلى تأخير المشروع.
وأوضح الجانب الروسي أنه من مسؤولية حكومة باكستان الحصول على الأرض وضمان حق الطريق للمشروع في الوقت المحدد. وكان البلدان قد أعلنا العام الماضي أنهما سيوقعان اتفاقية مساهمة في المشروع بحلول 15 فبراير/شباط 2022.
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